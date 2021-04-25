陳茂波冀港人出行復常支撐經濟　惟失業率短期難有改善空間

新冠疫情及社交距離措施對港商經營影響及就業市場影響甚深，財政司司長陳茂波周日(25日)發表網誌表示，隨着疫情稍為緩和，營商氣氛最近亦有好轉，加上低基數效應，連續6個季度的負增長後，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善。惟他指出仍有近26萬人失業，及14.8萬人開工不足，其中零售、住宿及膳食服務業的失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字。單計餐飲服務業的失業率，即使回落0.8個百分點，仍高企在13.3%，隨着應屆畢業生即將投入勞動市場，他預計短期內就業市場進一步改善的空間有限。

他又期望管控好新冠病毒造成的影響後，可進一步放寬社交距離限制；而市民生活出行恢復正常和跨境商旅往返暢順便捷，才可讓經濟在最短時間內有最快速的改善。目前歐美等地接種疫苗進度良好，正積極部署恢復國際出行。

另一邊廂，環球經濟現時有明顯起色，在外圍帶動下，本港出口已連續4個月回復增長，今年首兩個月貨物出口增幅達到37.5%。觀乎內地及其他亞洲經濟體出口表現仍然相當不俗，估計後日公布的本港3月份出口數字，改善勢頭可持續。內地今年首季經濟增速加快到18.3%，連續4季呈正數，足見其經濟正穩步復甦；美國經濟連續兩季恢復增長，市場普遍預計本周公布的數字亦將反映其經濟持續改善。國際貨幣基金組織在本月初將今年環球經濟增長預測上調到6%，陳認為必須盡快令本地疫情完全受控，以恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。