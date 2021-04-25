農業科企初創成投資界新寵　上市吸金潮料加速

傳統農業冠上新科技的初創公司，過去數年成為創投基金的新寵。隨着業務開始成熟，該批公司爭相在這輪美股升浪時上市，吸金發展業務；一眾基金投資者亦可乘着綠色環保投資浪潮減持股份套現，實現種瓜得瓜的成果。

外媒報道，近幾個月上市的食品農企包括擁有能將灌溉水量減少90%技術的美國高科技溫室公司AppHarvest、由傳奇衝浪名人Laird Hamilton共同出資成立的植物奶精公司Laird Superfood，以及利用芥花油生產可生物分解環保塑料的公司Danimer Scientific。

根據PitchBook和Ag Funder的資料，食品與農業科技新創公司去年上市集資規模增長近8倍，至310億美元(約2,418億港元)，已超過創投基金及早期投資者去年對同一領域投入的300億美元資金。由於市場對環保永續投資需求龐大，加上美國掀起特殊目的收購公司(SPAC)上市狂熱，相關集資趨勢今年可望進一步加速。

食品農業科技創投公司S2G Ventures首席投資官克里希南表示，旗下投資組合裡的許多公司現在獲得SPAC接洽，這為欠缺資金的食品農企提供融資管道。上市帶來的資金讓私募資金相形見絀。

然而，這類初創公司上市後，股價初期表現波動劇烈，例如AppHarvest的早期投資者在閉鎖期於3月結束後大手沽出持股，股價幾乎腰斬。而Laird Superfood股價走勢也如雲霄飛車。

AppHarvest在肯塔基州擁有面積相當60個足球場的高科技溫室，能將灌溉用水量減少九成，公司計劃2025年前再建造11座類似溫室，因此尋求籌資。另外，打算收購植物性蛋白食品與飲品企業的Natural Order Acquisition去年底於納斯達克上市。

此外，Eat Beyond去年11月在加拿大證交所上市，該公司的投資對象包括已在新加坡銷售實驗室培育雞肉產品的替代性蛋白新創公司Eat Just，另一家則是尋求讓實驗室生產人造母乳的新創公司TurtleTree Labs。農業數據公司Farmers Edge 3月在加拿大上市，獲脫口秀天后歐普拉入股的瑞典燕麥奶生產商Oatly本月下旬也在美國提交IPO申請文件。