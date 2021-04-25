將軍澳都會駅「純三房」980萬沽　創同類近期高價

二手盤減少，市場續現理想價成交。將軍澳都會駅「純三房」單位，只減價20萬元，剛售980萬元，呎價約16,091元，料屬同類型單位近期高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●天后威景臺A座中層14室，實用面積約700方呎，望山景，買家為外區用家，斥資1,403.8萬元入市自用，實用呎價約20,054元，並連一個有蓋車位，原來業主2012年11月以500萬元購入，是次轉手帳面獲利約903.8萬元，物業升值約181%。

●西營盤縉城峰2座高層D室，實用面積約807方呎，套三房連儲物室間隔，放租約5個月，原叫租50,000元，經議價後減價5,000元或約10%，至近日以45,000元租出，實用呎租約56元，業主租客同為國內人，見可快起租，所以租金上作出大幅讓步。

●西半山輝煌豪園高層D室，實用面積787方呎，套三房間隔，享煙花海景，以2,368萬元易手，實用呎價30,089元，新買家屬於投資客，鍾情享有煙花海景入市。

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九龍區

●將軍澳都會駅6座高層H室，實用面積609方呎，「純三房」間隔，望園景，叫價1,000萬元，剛減至980萬元，獲同區買家購入自用，實用呎價約16,091元，屬同類型單位新高價，原業主於2006年8月以338.7萬元購入，帳面獲利641.3萬元，而同類型單位上月底僅售950萬元。

●將軍澳廣場7座中層B室，實用面積441方呎，兩房間隔，望內園景，以785萬元成交，實用呎價約17,800元，原業主於2018年3月以700萬元入市上址，持貨滿3年SSD鬆綁，沽出帳面獲利85萬元，單位升值約12.1%。

●黃大仙鑽嶺中層G室，實用面積214方呎，一房兩廳間隔，望內園景，開價448萬元，減價11萬元或約2.5%，以437萬元沽出，實用呎價約20,421元，原業主於2015年購入，當時作價378萬元，持貨6年帳面獲利59萬元，單位期內升值約16%。

●土瓜灣喜點低層A室，實用面積約273方呎，開放式設計，望市景，由今年1月開始放盤，原叫價540萬元，至日前有買家以500萬元承接自用，減價40萬元或約7.4%，實用面積呎價約18,315元。

●奧運站帝柏海灣5座極高層B室，望少海景，套三房間隔，實用面積約690方呎，以約30,000元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以約28,000元成交，實用呎租約40.5元，新租客為夫婦，睇樓2次後決定承租上述單位。

●長沙灣泓景臺1座低層C室，兩房間隔，實用面積約460方呎，以約17,500元放租約1星期後，獲外區客接洽，議價後減價約700元，以約16,800元成交，實用呎租約36.5元，新租客心儀物業有簡單裝修，睇樓後決定承租。

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新界區

●東涌昇薈9座中層C室，實用面積約669方呎，兩房間隔，望山景，近日終獲買家以942.8萬元承接，實用呎價約14,093元，屋苑目前約有100個單位放售，入場費由680萬元起。

●荃灣柏傲灣1B座低層A室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望海景，日前以1,120萬元易主，實用呎價約20,935元，原業主於2017年2月以約753.9萬元購入，持貨至今約4年帳面獲利約366.1萬元，物業升值近49%。

●屯門市廣場4座中層J室，實用面積353方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內首置客承接，即睇即買以550萬元購入作自住之用，實用呎價約15,581元。

●屯門瓏門2座低層H室，實用面積約723方呎，套三房連儲物室間隔，近日以23,000元租出，實用呎租約32元，原業主於2012年9月以約740.7萬元購入，租金回報率約3.7厘，屋苑現時仍有15個單位放租，租金叫價由15,200元起。

●屯門寶怡花園1座低層F室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，區內客表示熟悉屯門區環境，無需重新適應，遂便決定以10,010元承租，實用呎租24.1元，如以同類型單位銀行估價約491萬元計算，租金回報率約2.4厘。

●屯門居屋兆禧苑A座低層3室，實用面積415方呎，兩房兩廳間隔，區內客鍾情該單位鄰近家人住所，方便照應，而且眼見樓價不跌反升，原業主放盤至今亦累減11萬元，遂便決定於已補價自由市場以469萬元購入自用，實用呎價約11,301元。

●元朗朗怡居1座中層B室，實用面積531方呎，兩房間隔，享開揚景致，叫價680萬元，減價24萬元，以656萬元易手，實用呎價12,354元，原業主於2001年4月以178.2萬元買入，持貨20年帳面獲利477.8萬元元或2.7倍。

●元朗合益中心低層A室，實用面積約346方呎，兩房間隔，叫價450萬元放售，日前最終以436.8萬元成交，減價13.2萬元或約3%，實用面積呎價約12,624元，原業主於2017年10月，以300萬元購入上述單位，持貨約3年多帳面獲利約136.8萬元，物業升值約46%。

●大埔翠怡花園B座低層8室，實用面積320方呎，一房間隔，開價460萬元，放盤半個月，經議價後「象徵式」減5萬元，獲用家以455萬元承接，實用呎價約14,219元。

●沙田第一城本月暫錄約30宗二手買賣，最新錄31座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以615萬元易手，實用呎價18,807元，原業主則於2009年以183萬元購入，持貨12年沽出，帳面獲利約432萬元，單位期內升值約2.4倍。

●沙田第一城40座中層G室，實用面積304方呎，原先叫價610萬元，放盤半個月，其後調整至600萬元沽售，實用呎價約19,737元，屬高市價3%，原業主於2008年2月以160萬元購入上址，持貨13年至今轉手，帳面獲利440萬元。

●大圍盛世1座北翼中層B室，實用面積786方呎，套三房間隔，日前以1,350萬元易手，實用呎價17,176元，原業主則於2012年以776萬元購入，持貨9年帳面獲利約574萬元離場，單位升值約74%。

●馬鞍山新港城N座低層8室，實用面積512方呎，三房間隔，日前以765萬元易手，實用呎價14,941元，原業主於2015年以645萬元購入單位，持貨6年帳面獲利120萬元離場，單位升值約18.6%。

●馬鞍山薈晴2座高層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，叫價約460萬元放售，區內租客因睇好後市潛力，為免錯失上車時機，考慮不久即決定承接，雙方議價後，最終以437.5萬元入市，實用呎價約18,382元。

●馬鞍山迎海‧星灣御23座高層B室，實用面積564方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，享海景，放盤1個月，原叫價1,050萬元，以1,000萬元成交，實用呎價17,731元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價838萬元，持貨6年多帳面獲利162萬元，單位期內升值約19%。

●馬鞍山天宇海7A座低層D室，實用面積733方呎，三房間隔，望遠景，放盤1個月，零議價下以1,000萬元獲買家承接，實用呎價13,643元。

●西貢下洋村單號屋全幢，四房三套設計，連天台，享山海雙景，原先開價2,980萬元，減價300萬元，減幅10.1%，最終以2,680萬元成交，外籍原業主於2014年12月以1,000萬元購入，持貨至今帳面獲利1,680萬元，逾6年間升值約1.7倍。