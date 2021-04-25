兩大市區新盤鎖定購買力　暫錄逾2300個登記

兩大市區新盤最快周內同步開售，當中黃竹坑站上蓋項目已錄逾2,000張入票登記，旺角全新項目亦獲逾350票認購，收票反應相當踴躍，料兩盤均有機會日內加推單位應市。

●晉環超額認購逾10倍 睇樓客擬買三房戶方便孫女上學

鐵路新盤具競爭力，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫今日(25日)表示，旗下合作發展的香港仔黃竹坑站晉環截至下午3時共收錄逾1,700張入票，較項目首張推出160伙超額認購逾10倍。因應市場反應熱烈，將與合作發展夥伴商討後，最快在2至3日內加推單位，初步料加推最少80個單位，甚或是同時公布銷售安排，惟其後不排除有加價空間。

封表示，留意到客人對一房至三房單位的興趣較大，特別一房單位較為熱門，又指單是昨日(24日)項目已吸引逾5,000組客、超過1萬人參觀，在認購人士中近70%來自港島、20%來自九龍及10%來自新界，且中年及外籍人士買家佔多，而他們多以家庭客和換樓客為主。據悉，該盤截至今晚已錄逾2,000張入票登記。

現居於西半山的參觀人士郭太表示，由於孫女在香港大學上學，較對今次新盤感興趣，認為該盤鄰近地鐵站交通方便，又可以方便孫女上學，今次參觀主要是「幫吓眼」，最終是否入票仍由兒子決定。她暫有意選購三房單位，惟認為該盤首張價單的29,689港元折實平均呎價頗貴，驚訝疫情下樓價仍然進取。

●黃竹坑站晉環速收逾千收票 料日內加推單位

港島鐵路新盤掀起入票搶購熱潮。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，昨日起正式開放示範單位及接受認購登記，吸引大批準買家睇樓，排隊參觀人潮一直伸延至售樓處外街道，市場估計首日更速錄超過1,000張入票，較項目首張價單推出160伙，超額認購逾5倍，料日內有機會加推單位，最快周末開售。

該盤首張價單折實平均呎價29,689港元，單位間隔由一房至三房不等，實用面積383至937方呎，整體折實呎價介乎27,005至34,131元，折實售價由1,146.1萬 至2,867萬元。

●旺角ONE SOHO速錄逾百收票 最快周末開售

他指出，是次為協助買家置業，提供最高樓價8成一按，首年免息免供。項目除了吸引用家注意外，暫錄收票佔約兩至三成為收租投資者，日內將會加推單位應市，具有加價空間，好大機會周末開售。

●大圍站柏傲莊III料快批預售 發展商全力籌備推盤

鐵路上蓋新盤需求殷切，發展商積極準備推盤吸納購買力。新世界發展（00017）表示，由於沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，有望於短期內獲批預售樓花同意書，項目第1及第2期將暫停銷售，明日（4月26日）起暫時關閉展銷廳，以配合全力籌劃壓軸第3期的銷售部署，該期樓書及示範單位等正在積極準備當中。

資料顯示，該盤第3期設有892個單位，單位間隔多元化，涵蓋一至四房戶，部分單位可享城門河景，發展商早前曾透露，最快可於上半年登場。

●屯門瑧譽本月速沽7座洋房 吸金逾8.6億

大額洋房成交湧現。保利置業集團（00119）旗下屯門青山灣臨海洋房項目瑧譽，今日（4月25日）以招標形式售出23號洋房，屬五房五套間隔，實用面積4,170方呎，連雙車位成交價逾1.26億元，呎價約30,391元。成交紀錄冊顯示，該盤自4月初至今已速錄7座洋房交易，套現逾8.6億元。

●屯門御海灣II累沽121伙 套現逾9億元

新盤開售成績報捷，新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II，昨天（4月24日）展開首輪銷售，市場反應理想，截至今晚7時半，項目已沽出121伙，佔已推出單位約94%，套現超過9億元，平均成交呎價高達19,499元，銷情價量兼備。

售出分層單位中，最高成交呎價為1座29樓Q室一房戶，實用面積299方呎，呎價約21,673元。而以招標形式售出的1座30樓J室連天台及平台特色戶，成交價2,086.16萬元，呎價30,769元，同創項目新高。由於市場向隅者眾，發展商隨即加推價單第4號共42伙，實用面積由299至449方呎，折實平均呎價19,150元，發展商亦更新兩張現有價單，個別兩房單位提價達5%，對項目信心十足。