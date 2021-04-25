【港股前瞻】美議息撞正恒指期貨結算　大市料牛皮

國農證券董事總經理林家亨指，本周四美國聯儲局議息遇上恒指期貨結算日，將阻礙大市向上突破，料恒指續窄幅上落。內銀板塊季績前已炒上，惟料上季盈利增速未必有驚喜，顯然市場已反應過度，不建議現價買入。

第一上海首席策略師葉尚志認為，本月恒指持在29,000點關口徘徊，反映市場維持觀望。近期多間上市公司紛紛配股集資「抽水」，對資金流動有所耗損，估計恒指在29,300至29,500點的阻力較大。

內地方面，據統計，1,618家A股公司趕於4月最後一周「死線」前披露去年年報，同時3,382家A股公司的今年首季業績披露情況，亦進入尾聲。分析相信，現時投資者仍會耐心觀察業績，資金勢重投業績「省鏡」的個別A股。

隨着內地五一長假期將至，或帶動旅遊市場復甦。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指，壓抑已久的消費需求將於假期期間釋放，故看好內地餐飲等消費股直接受惠。不過，有統計顯示，近10年滬綜指在五一長假前5日，下跌機會達70%。

他亦提醒，市場憂慮中美角力更趨劇烈、人民銀行貨幣政策進一步「收水」，加上內地科網企業監管風波還未落幕，上述風險將大大影響資金回流港股的積極性。因此，他預計中港股市短線將落後於美股，惟內地經濟數據不太差的預期下，或對大市帶來支持，料恒指跌穿28,200點的機會不大。