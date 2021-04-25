標普預警明年內房毛利率跌至25%　現金流受挑戰

隨着內地房地產企業全年業績出爐，市場更關注行業盈利水平能否捱過低谷，事關早年的高地價項目已逐步入帳，以至多家地產發展商去年盈利增長普遍「縮水」，預示行業高速增長不再。雖然市場對「房住不炒」政策導向、毛利暴跌風險早有心理準備，但國際評級機構標普警告，房企至少未來兩年仍面臨毛利收縮的挑戰。

內地早於2016年實施限價政策，其時地價上升速度快於樓價，收窄房企利潤空間，而這些毛利偏低的項目於近年逐步結轉入帳，故行業存在毛利下行的趨勢。惟標普指，政府不斷為樓市降溫，房企的毛利表現可能比外界預期更差，明年行業毛利率將自2018年中的高峰，下跌超過8個百分點至23.6%。

中資房地產行業的整體利潤形勢不佳，標普認為，地產發展商未來數年對有息負債的控制只會愈發克制。據該機構的相關敏感度分析，假設毛利率於現水平再跌兩個百分點，超過7成的在評房企仍表現穩健；倘毛利率跌幅達5個百分點，仍能抵受下行壓力的開發商只有約5成。

歐資大行富瑞相信，隨着房企借貸成本降低及可持續收入增加，有望緩衝行業毛利率未來兩年的跌勢，惟該行亦預料，今、明兩年行業毛利率將由去年的28.8%，先後降至28%及25.9%，並拖累行業盈利增速下滑。

毛利表現將成房企業績的關鍵因素，標普提到，當中的分水嶺在於房企能否通過「招拍掛」(政府通過招標、拍賣或掛牌方式賣地)以外的渠道，獲取土地項目，因公開市場投地的成本往往高於併購及城市更新等項目。不過，易居企業集團行政總裁丁祖昱直指，現階段的地產行業整體開發已進入瓶頸，今時今日的金融環境又不太支持，房企需要開闢第二戰場，物業管理、住房租賃、辦公室、養老產業和投資都是可選擇的方向。

另一券商野村引述克而瑞研究中心(CRIC)數據指，排名首100位的房企上月銷售按年增長60%，而該行追蹤的17家地產商於3月份銷售則增長31%，雖較2月份的增長1.05倍大幅放緩，仍較疫情前、即2019年同期增長21%。該行預估，今年第二季銷售仍會錄15至20%增長，或因「集中供地」首批地塊推出之前，房企將加推新盤，有助帶動市場情緒，惟相信銷售表現強勁可能觸發樓市調控收緊。

內地政府去年針對房企的財務指標設下「三道紅線」，之後再限制銀行資金流入個人住房按揭貸款，迫使房企要着手減債，加上內企債務違約個案日增，融資環境更為冷落。據內地研究院數據顯示，今年首季房企境內、外債券融資金額累計只有3,040億元(人民幣‧下同)，規模為2018年以來首季最低，意味現金流難關遭受重大考驗。

新冠肺炎疫情爆發，已對房企銷售造成打擊，加之當局有意為行業去槓桿，去年接連有泰禾集團、華夏幸福等多家房企出現債務危機。其中，華夏上周再發公告，指近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額70.32億元，故目前集團累計未能如期償還的債務本息合計已達478.36億元。

貝殼研究院指出，在到期還債壓力攀升下，今年房企「借新還舊」融資壓力大增，但受「三道紅線」約束，房企發債意願減弱。今年首季計，房企境內、外債券融資額按年大減23%，其中，境外債發債規模跌幅更大，較去年同期急降43.5%。不過，扣除今年發行的超短期債券，今年到期債務規模恐高達1.24萬億元，按年上漲36%，其中今年第二季佔3,279億元。