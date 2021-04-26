東方日報B1：股市超級周　跌浪恐開始

來到4月最後一周，意味着全球即將迎接俗稱「五窮」的5月市況。本周無論是港股抑或美股皆關鍵，除了美國聯儲局對貨幣政策的看法及總統拜登向有錢人「開刀」，必然左右大市外，一眾巨型企業一併放榜，將揭示經濟復甦真貌。若稍有差池，股市恐開啟持續數月的調整浪。

【美1/3藍籌放榜 4大警號釀調整】

美企業績期本周迎來高峰，將有181家或佔比超過三分之一的標指成分企業披露新一季業績，與去年同期相比，盈利可望顯著增長。由於標指已自去年谷底大幅反彈，有4個指標皆顯示美股已過高，一旦業績或展望稍有「差錯」，隨時觸發大調整，提早應驗「五月沽貨」(Sell in May)之說。

據FactSet估計，標指成分企業首季盈利料按年漲33.8%，勢是2010年第三季以來最勁，主要是去年疫情爆發衝擊各行各業，以致基數較低，期內收入料升7.5%。對市場而言，今次季績重要的是與去年第四季比較，因更能體現經濟復甦以來企業表現如何。

本周公布業績的包括科技巨頭，如蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、亞馬遜和Facebook(Fb)，以及電動車生產商特斯拉(Tesla)。無獨有偶，這些企業都是熱炒股，除受制業績外，若美國總統拜登落實加稅，恐會首當其衝捱沽。個別而言，特斯拉無論業績好壞，股價皆大有機會向下調整，因為該公司正受到安全問題，以及在中國被用家投訴等爭議困擾。至於Apple、Fb和微軟去年第四季均錄得破紀錄盈利或收入，面對比較基數較高的問題，或難有驚喜。

令人憂慮的是，美股估值太貴，調整只是時間問題。首先，由諾貝爾經濟學獎得主席勒開發的經周期調整市盈率(CAPE)顯示，標指上周三CAPE為37.49倍，較1870年以來平均值16.81倍高一倍以上。而該指標之前4次保持在30倍以上時，分別是上世紀大蕭條、科網泡沫、2018年第四季，以及新冠肺炎引發股災，標指其後跌幅介乎20至89%。

其次是標指市銷率，截至上周三為3.06倍，是至少21年最高；從2000年到2017年，該指標沒有一年超過兩倍，而自2018年底以來，該指標累升了64%。其三是標指市帳率，上周達4.5倍，逼近2000年3月創下的本世紀最高紀錄5.06倍，當時是科網泡沫巔峰，而標指過去21年的市帳率平均僅2.87倍。雖然現時科技股穩健得多，但上次市帳率觸及此高位後，標指隨後暴跌約50%，故值得警惕。

其四是標指收益率(Earnings Yield)，自1870年來平均為7.31%，通常比債券孳息高得多，惟截至上周三，該指標僅2.35%，幾乎等同30年期美債孳率的2.26厘。

美股1950年來共出現38次至少10%的跌幅，平均每隔1.87年就會出現雙位數下降，而現在距離去年谷底已過去逾1.1年。雖然平均時間只是參考，但顯示調整和跌市勢所難免，投資者需要警惕巨企業績、拜登加稅及聯儲局議息會否成為出貨藉口。

【滙控料季賺260億 散戶別期待派息】

綜合券商預測，滙控的環球銀行及資本市場部門(GBM，俗稱炒房)及財富管理業務表現料較理想。在今年首季，預期信貸損失(ECL)或按年大減64.17%，至10.84億美元，有望帶動純利按年增加5.26%，至18.79億美元。惟上季淨利息收入或約65.28億美元，按年倒退14.24%。至於撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素，季度的經調整稅前盈利按年料飆逾四成，至42.99億美元。

往年股息及回購政策均屬於市場關注重點之一，然而，管理層於今年2月公布去年度業績時已明言，今年不會派發季度股息，料8月公布中期業績時才能確定未來派息策略，更預告2022年底前不會重啟回購，令小股東在上述兩項措施毋須過度幻想。惟大行卻將業績重點轉移至淨息差及收入等指標。高盛表示，滙控淨息差於去年第四季開始於低水平呈現平穩迹象，若將季節性的資產增長因素考慮在內，利好首季淨利息收入。

參考美國銀行同業近期的業績，高盛指，與資本市場相關的批發銀行業務收入按年增長近四成，或帶動「炒房」收入，按季增加12億美元，加上今年初資本市場活躍或反映在旗下零售銀行財富管理業務收入，故維持滙控「買入」評級，未來12個月目標價為57元。

滙控「面向亞洲」的戰略細節或再有新動作，尤其集團將盈利能力最高的4個部門主管由倫敦轉駐至香港「坐鎮」，及後又傳出香港高層不滿有關舉動等。事實上，季績出爐前一周，滙豐公布未來5年將投資35億美元加快亞洲財富業務增長，業務核心聚集亞太。

致富證券企業融資部聯席董事莊志豪認為，滙控發展中國業務方向正確，惟要打入內地市場需面對不少中資銀行的激烈競爭，尤其地緣政治陰霾仍揮之不去，前景有待觀察。銀河證券業務發展董事羅尚沛則指，滙控首季業績必然優於前一季，惟未必能完全反映於股價上，料短期股價徘徊45元，可尋找其他更佳投資回報的收息股。

美銀證券對滙控季度表現卻甚樂觀，料首季稅前盈利約37億美元，較市場預測水平高10%。但值得留意是，市傳滙控擬出售法國零售銀行業務，美銀認為，一旦出售相關業務，將對滙控造成重大損失，故美銀對滙控的預測未有反映相關因素。