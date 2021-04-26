通脹升溫　重演上世紀噩夢？

去年疫情大爆發，全球經濟一度集體停頓，致使原材料及產品供應商因看淡前景而大削產能。不過，隨着各地央行大開水喉，發達國又因疫苗面世而推升消費需求，近期反令眾多產品因供應緊張而加價，預示通脹完美風暴驟至，市場開始擔心會否重演1970年代悲劇之餘，更已令經濟體排名執位，飽受疫情及通脹之苦的巴西跌出全球10大，分析直言南美洲經濟大勢已去，5年內無強國！

就算消費者如何不情願，也阻止不了萬物齊漲之風，料6個月內能感受到！由於玉米、棉花、小麥等原材料價格飆升，跨國民生用品大廠紛宣布加價，試圖將成本轉嫁消費者。

●木材價破頂 一年累漲3.7倍

同樣的情況也出現於建築業，木材價格上周五又創新高，於美國芝加哥商品交易所買賣的木材現貨價格升至每千板呎(mbf)約1,359美元，過去一年累漲逾3.75倍。

全美住宅營建商協會(NAHB)表示，木材成本攀升使新建單棟屋平均售價增加逾2.4萬美元，分層式住宅則每戶平均加價近9,000美元。另據地產網站Realtor報告顯示，3月全美最大的50個房屋市場，月租中位數按年上漲1.1%，至每月1,463美元。這也是自去年夏天以來，租金增長速度首次加快。當地媒體形容美國陷入「全面通脹時代」。

●玉米年貴96% 缺「芯」再添壓

除木材外，其他原材料價格漲幅不容小覷。其中，玉米期貨價格過去一年累漲96%；棉花與小麥期貨價分別累漲54%與50%。為了因應成本上漲壓力，可口可樂、寶潔(P＆G)、雀巢(Nestle)與衞生紙製造商金伯利已相繼預告適時加價。更重要的是，半世紀前的1970年代，石油危機引發超級通脹，目前半導體被稱為「新石油」，晶片短缺已關乎經濟前景。高盛已警告，缺「芯」會轉變成通脹壓力，或令美國經濟產值縮水達1%。德國福士汽車最新警告，第二季產量下滑幅度恐高於首季。有報道指出，目前缺「芯」已不止影響汽車與智能手機製造商，更正蔓延到電視機、烤麵包機、洗衣機等家電產品。

食品方面，世界各處如美國煙肉、墨西哥玉米餅、巴西牛肉、緬甸零售棕櫚油皆漲價。食品通脹威脅已使一些政府緊張，最大穀物出口國之一的俄羅斯已下令凍結部分零售食品漲價，同時遏制出口；玻利維亞暫時禁止牛肉出口，以保障國內供應並限制價格。即使是食品佔民眾支出比例較小的富裕國家，也可能面臨價格調整。在歐洲，大宗商品價格上漲和商店價格上漲之間通常有6個月緩衝，預示未來半年形勢嚴峻。

●綠色經濟推升工業金屬需求

再者，由於全球推行綠色經濟，推升了工業金屬的需求預期。5月期銅價格上周五升1.5%，每磅收報4.336美元，為2011年8月以來最高。StoneX Group金屬和散裝材料避險基金銷售主管Michael Cuoco直言，銅確實正在醞釀一波完美風暴。

值得留意的是，目前的衝擊已影響大國排位。巴西去年全球經濟排名已跌出首10位，僅列第十二大，2019年則排第九位，成為唯一跌出10大的國家。分析指出，這個南美「一哥」至少在2026年前也不會重返世界10大，主因是當地疫情非常嚴重，確診病例全球第三高，又不能封城，防疫失策令經濟難以復甦。

【覓投資樂土 聚焦澳洲南韓】

全球疫情已歷時逾一年，遠遠超過去年所有人的預期，新增確診個案至今仍沒完沒了。事到如今，市場上所有經濟學家也相信，世界無法重返2019年，皆因疫情衍生的中美激鬥、去全球化、產業鏈重構、資產泡沫、貧富懸殊、債務壓力和金融體系積弱的情況只會愈益惡化！那麼，全球是否已無投資樂土？或許澳洲及南韓能成為罕有的例外，可多加關注！

綜合外媒統計顯示，新冠肺炎疫情發展至今，澳洲和南韓是全球經濟的兩個「神奇」存在，憑藉與中國經濟增長的緊密聯繫，以及各自獨特的關鍵優勢，展現了非比尋常的韌力，將疫情危機的影響降至最低。

●兩國對華出口佔比大

雖然這兩國之間的關聯並不明顯，南韓是以熟練勞動力作為關鍵優勢的製造業強國；澳洲則擁有廣泛的資源財富，但兩者的共同之處是對中國出口佔比大，南韓對華出口佔其總出口的25%以上；澳洲對華出口佔比則達到非常高的43%，而且在關鍵資源上享有無可替代的地位。

然而，上述對中國的依賴程度並不能一刀切說明兩國的優勢，因日本也是出口貨品到中國的最大市場佔有者之一，惟該國在疫情期間的經濟表現依然低迷。換言之，能成為「全球樂土」仍有另一些關鍵。

●澳紐曾啟動「旅遊氣泡」

綜合市場研究顯示，另一個共同點就是南韓和澳洲在控制新冠肺炎疫情方面相對成功。兩國已基本阻斷了境內的新冠病毒傳播，南韓的累計確診病例截至目前仍算受控，澳洲更一度與新西蘭啟動「旅遊氣泡」，與其他規模相當的經濟體形成鮮明對比，例如日本要重啟封鎖。

就此，獨立經濟學家Saul Eslake表示，這兩個國家的表現很奇妙，並且處在同一時區。他認為，推動經濟增長主要有3個典型的要素，分別是人口、參與度，以及生產率。而南韓及澳洲至少具備其中之一，澳洲具備第一個要素，南韓則具備第三個要素。另方面，渣打銀行駐首爾經濟學家Park Chong-hoon表示，兩個國家的貨幣在市場風險偏好升溫下傾向上升，其中，韓圜與人民幣的走勢更趨向一致。

回顧往績，南韓及澳洲也確實有着經濟上的「緊密」關係，兩者皆是極少數能夠避過金融海嘯所觸發全球經濟集體衰退的國家，並且在2020年經濟萎縮幅度皆小於其他多數的經濟體。事實上，南韓是澳洲的第四大貿易夥伴，雙方有一項自2014年實施的自由貿易協議。

●南韓受惠半導體出口

值得留意的是，由於南韓經濟去年僅收縮1%，因而壓過巴西及俄羅斯，打入世界首10大經濟體，成為亞洲「四哥」，市場更估計此情況更至少會維持到2026年，今年經濟則預料增長3.6%，主要是由於半導體出口強勁。

至於排名僅次中國及日本的亞洲「三哥」印度，由於近期疫情失控，故美國銀行坦言形勢愈來愈令人擔心，若該國再實施一個月全國封鎖，將使印度今年國內生產總值(GDP)大幅減少1至2%。澳洲則企穩在排名13。