環球收水加息陰霾下　港樓即將加速冧價？

本欄過去幾期內容集中香港角度，今次試圖以更宏觀的角度去睇香港樓市走向。自去年初新冠肺炎疫情於全球傳播，各地封關鎖國，嚴重打擊經濟及生產活動，加上各國肆意放水救經濟，造成商品及資產價格飆升。值得留意的是，港樓在這波升浪中表現疲弱，樓價跑輸世界上大部分國家及地區，未來更有機會在環球收水下急速下跌。

先看環球大氣候，量化寬鬆催谷起資產價格泡沫，主要商品原油、金、銀、銅、鐵、錫，連帶鋼鐵、煤炭、糧食及食品等價格都雞犬升天；環球股市更是自去年3月份後，持續反覆上升，美國三大指數更是屢屢破頂；受惠資金流入物業市場及住宅供應減少，各地樓價水漲船高，在疫情肆虐下的一片哀鴻遍野中建立病態的興旺場面，英、美、澳，中國等國家地區的樓價都大幅上揚。

不過，上述的資產價格升浪卻基本與香港無緣，港股仍然受制30,000點大關，更遑論如美股般屢創新高；樓價亦都牛皮，有波幅無升幅，與外圍樓市高低立見。至於原因本欄早前有許多文章分析過，在此就不再贅述了。

而隨各國放水而來的後遺症卻是釋放出通脹，資產價格上升，連帶物價亦見狂飆，最近香港地買一粒橙已經要價逾10元。加上新冠病毒除了早前的南非變種，最新又有印度變種，照這樣發展下去，疫情極大機會延續至明年才有望消停。雖然大家已經適應了疫下生活，但疫情對經濟的打擊卻不會遠去，相信過去一年苦苦掙扎的一眾企業，會在未來的煎熬中消逝。就以旅遊業為例，最近新加坡又再一次叫停與香港的旅遊氣泡計劃，環球旅遊業復甦更是遙遙無期。

由此可見，未來經濟反彈幅度很大機會跟不上通脹水平，「滯脹」風險隨之升溫，屆時貧者愈貧，富者愈富；配合目前國際地緣政治格局愈見緊張，去全球化如火如荼，甚至新冷戰經已經重臨。歷史上由經濟問題引爆戰爭的事件屢見不鮮，難道承平數十年的世界局面即將完結？

當然上述預判，沒有人想發生；不過通脹猛於虎，好一點結果是激化各國加息收水，到時資產價格將會飛快收縮。近日加拿大央行已經宣告，開始減少買債，更暗示將加息預期由2023年提前至明年底，未來再做修正的機會頗大。至於新興國家早已在上月加息，包括巴西、土耳其及俄羅斯，俄國更於上周五(23日)突然再加息，其他印度、馬來西亞、泰國及南韓及阿根廷都傳出今年內加息。

最後，香港樓價在去年至今的超低息及「水浸」環境中都尚且升不起，更何況環球即將收水之際，加上香港人出現移民走資潮，港樓可以稱得上岌岌可危。做人總要居安思危，尤其是危機已經相當明顯之時，更加要持盈保泰，是否借盡8至9成按揭上車？一念天堂、一念地獄正好用來形容這一刻的決定。

東網產經專欄作者 林南冧