工銀國際：人幣投融資業務可助「一帶一路」企業壯大

「他山之石，可以攻玉」。當前，「一帶一路」沿線國家擁有大量優質企業標的，但金融市場發展不充分、不平衡也產生了巨大的潛在投融資機會。相比之下，中國內地和香港三大交易所的發展更加成熟，金融市場的加速開放也提供了多元化的投融資渠道。伴隨着人民幣在「一帶一路」沿線結算功能的逐漸提升，人民幣展現出的穩定性將為其進一步發展為「一帶一路」投融資的「錨貨幣」奠定基礎。未來若能吸引「一帶一路」沿線優質企業在中國開展人民幣投融資業務，一方面能幫助「一帶一路」經濟體解決企業融資難、匯率波動性大等問題，另一方面將顯著提升人民幣在國際金融市場作為投融資載體的地位，令人民幣國際化行穩致遠。

大多數「一帶一路」資本市場仍處於初創階段，令優質企業融資受限。截至2021年1月30日，中國已經與140個國家簽署了「一帶一路」合作文件，據統計，其中有96個國家設立了共98個證券交易所。根據世界交易所聯合會數據，「一帶一路」國家中發展較為成熟的交易所數量少且規模小，目前僅南韓及沙特阿拉伯交易所的上市公司市值和成交額相對較大。對於「一帶一路」國家中交易所較為發達完善者(如南韓、沙特阿拉伯等)，其優質上市公司主要在本國交易所上市(如三星、現代、LG、阿美、沙特基礎工業、沙特電信等)，這也使得全球投資者在投資這些公司時面臨一定的門檻。

對於「一帶一路」國家中體量較小、資本市場處於初創階段的經濟體，其也不乏優質或有潛力的公司，但這些公司受制於本國交易所的不完善，難以獲取直接融資，從而影響了公司資本金的補充和業務擴張。

「一帶一路」沿線交易所面臨的主要問題為市場規模較小、投資者參與度不足、技術系統落後。在市場規模方面，「一帶一路」國家交易所上市公司的平均市值較小(截至2020年底約為2,564億美元)，一些交易所上市公司市值合計甚至僅為數十億美元，這直接削弱了交易所的潛在業務規模(如IPO及交易等)。在投資者參與度方面，「一帶一路」國家交易所平均成交額偏小(約為2,037億美元)，大多在全年1,000億美元以下，這很大程度上也與交易所上市公司市值偏小以及投資者資金及認知水平有限相關。

在此背景下，企業難以獲取合理的估值，其再融資、交易和退出都面臨「惡性循環」。在技術系統方面，許多「一帶一路」國家交易所的交易系統依靠自主開發，具有訂單響應時間長、交易數據容量小等問題。另外，有的交易所還需要支付高價來購買納斯達克、倫交所的交易系統，上述因素均制約了「一帶一路」國家交易所的發展。

中國內地和香港三大交易所發展日趨成熟，金融市場開放提供多元化投融資渠道相比「一帶一路」國家的證券交易所，其上市公司數量、上市公司規模及成交量均遠高於「一帶一路」國家交易所平均值。此外，中國的金融市場加速開放也為周邊國家及「一帶一路」沿線經濟體投資者提供了潛在的多元化投融資渠道。

例如，位處「一帶一路」中心的香港擁有國際金融中心地位、全球最大的離岸人民幣市場、成熟完善的香港交易所和國際投資者群，其提供的投融資渠道包括RQFII、滬深港通、直接入市投資及債券通等。未來，若能吸引「一帶一路」優質企業在港交所或滬深交易所開展人民幣投融資業務，一方面能幫助「一帶一路」國家克服金融市場欠發達、解決企業投融資難等問題，另一方面將顯著提升人民幣在國際金融市場作為投融資載體的地位，豐富人民幣國際化的內涵。

另外，人民幣匯率體現內生穩定性，投融資載體功能有望進一步提升當前人民幣在「一帶一路」沿線的結算功能穩步提升。根據中國人民銀行2020年8月發布的《人民幣國際化報告》，截至2019年末，中國已與21個「一帶一路」沿線國家簽署了本幣互換協議，在8個「一帶一路」沿線國家建立了人民幣清算機制安排，人民幣跨境支付系統(CIPS)覆蓋沿線60多個國家和地區。2019年，中國與「一帶一路」沿線國家辦理人民幣跨境收付金額超過2.73萬億元，佔同期人民幣跨境收付總額的13.9%。

然而，人民幣的投融資功能較之於結算功能的發展仍相對滯後。2019年，人民幣結算產品約佔「一帶一路」沿線企業跨境人民幣總體業務57%，而投融資產品僅佔22%。其原因主要是「一帶一路」沿線國家政治經濟環境相對複雜，其自身也非國際貨幣的發行主體，對美元、歐元等貨幣尚存在較强的使用慣性。

「錨貨幣」屬性逐步凸顯，未來人民幣投融資載體功能有望進一步提升。在國際環境動盪及疫情衝擊下，根植於逐步完善的匯率形成機制與穩健的經濟基本面，人民幣的內生穩定性逐漸凸顯，為其發展為「一帶一路」國家投融資的「錨貨幣」奠定了基礎。

一方面，人民幣的有效匯率相對大部分新興市場經濟體更為穩定。對比16個擁有千億美元以上交易所市值的「一帶一路」國家，人民幣自2016年以來兌一籃子貨幣有效匯率的穩定性優於其中的絕大多數國家貨幣(僅新加坡元與波蘭茲羅提兩種貨幣的有效匯率穩定性略高於人民幣)。另一方面，人民幣對於「一帶一路」經濟體貨幣的「錨」屬性漸次顯現。對比「一帶一路」主要國家貨幣兌美元匯率與兌人民幣匯率的波動情況，我們發現，近半數貨幣兌人民幣的匯率更加穩定，並且兌美元匯率更穩定的貨幣，主要是受石油美元影響的商品貨幣(如阿聯酋迪拉姆、沙特里亞爾、科威特第納爾等)。

結合上述兩方面因素，如果未來「一帶一路」企業能夠採用人民幣開展投融資業務，有望降低投資者需要承擔的匯兌風險，並吸引更多來自中國及全球的優質資本填補現存的投融資缺口。中國也將借此區域性發展機會，以人民幣證券市場發展推動新一輪人民幣國際化。

工銀國際首席經濟學家 程實

工銀國際資深經濟學家 王宇哲