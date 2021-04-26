郭家耀：物管板塊利好因素多

恒生指數公司日前推出恒生物業服務及管理指數，以反映在香港上市的30家最大物業管理及相關服務公司股價的整體走勢。恒指公司指出，物業管理板塊近月處於大幅增長的良好勢頭。相對於房地產開發商母公司，內地物業管理公司可受惠於輕資產商業模式，從而得到較高的資產收益率，及面對市場轉變時亦有更大的靈活性。

物業管理板塊亦受惠於內地便利營商的監管環境，住房和城鄉建設部及相關部門於去年12月聯合發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵合資格的物業管理公司擴展業務，向養老丶託兒丶家政丶文化丶健康丶房產經紀及速遞收發等領域延伸，使物業管理公司的收益來源得以拓寬。恒生指數公司表示，恒生物業服務及管理指數有助投資者掌握這個抗週期及以輕資產模式營運的板塊所帶來之投資機遇，並在不斷變化的市場環境中捕獲高增長潛力。預料指數面世後，市場有望推出相關ETF產品，便利投資者可以更低成本買入一籃子的物管公司，市值較大的物管公司可形成持續的資金流入，有利估值表現。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)