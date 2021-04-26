潘梓生：疫情未改善　油價受打壓

早前美元轉弱，以及油組和IEA均提升2021年原油需求，油價出現明顯反彈，按週上升6%。不過，環球疫情在疫苗開始普及時卻沒有明顯改善，歐洲、日本、印度等地近日疫情再趨嚴重，甚至如英國等接種率甚高的地方疫情亦未有改善，令油價本周再度受壓。

市場於一月初時認為隨着疫苗接種普及，需求前景有望改善，油組可能增產。不過，及後油組宣布維持產量不變，沙特阿拉伯產出更主動維持低位，市場當時認為原油供應將很快出現短缺，因此消息令油價一度急升並逼近68美元，創下逾兩年新高。不過，當時市場對疫苗改善環球疫情滿懷希望，並認為原油需求將會出現明顯改善，但現時疫苗接種卻無助遏制疫情，恐怕原油需求回復正常將遙遙無期，更遑論原油會出現供不應求。

因此，油價將難以維持第一季的強勢，甚至有可能已於68美元見頂，短期61美元可能是油近的短期支持，但中長線基本面仍差將可能令油價繼續回落至57.5美元，即油價於3月的低位支持。雖然如此，由於油組明顯有意維持油價穩定，若價格持續下跌將有機會以減產應對，油價跌勢應不會太急，57.5美元的支持相信仍然堅挺。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生