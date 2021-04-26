李偉傑：大唐集團首季銷售理想

在2021年1至3月份，集團實現累計合約銷售金額為93.5億元，累計銷售面積為90.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米10,297元。第一季合約銷售金額已接近去年全年物業銷售營業總額超過9成，在開局有好表現下，全年銷售可錄得理想增長。

此外，大唐集團公布獲標準普爾授予集團長期發行人評級「B」，評級展望為「穩定」，同時穆迪授予集團「B2」的公司家族評級，評級展望為「穩定」，為集團首次取得的國際評級。標準普爾報告指，評級反映集團在本土市場以外的擴張計劃取得進展，集團於南寧主要市場的良好市場地位和銷售執行能力，以及持續改善的地域多元化發展緩和其一定風險。另外，穆迪報告指出，評級反映集團於廣西省及福建省的主要城市中，不斷擴大營運規模和良好的執行能力。

大唐集團獲得標準普爾及穆迪分別給予「B」及「B2」評級，評級展望均為「穩定」，反映集團獲得資本市場認同，對持續改善信用狀況帶來信心，良好信用指標及財務流動性充足。預料未來在境內外資本市場的融資渠道，可以更多金融機構帶來合作空間，擴大授信規模額度，在內地三條紅線下，合理控制負債規模，繼續保持增長，以集團現時市盈率不足6倍，估值吸引，股價近期獲營運數據刺激下，吸引投資者注意下成交逐步增加，可在4.7港元水平開始吸納，短線可先看近期高位5.5港元，未來營運數據持續表現亮麗的話中線可看6港元，若跌穿近期橫行區間底部4.3元應先行減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)