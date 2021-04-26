分析指中國半導體業面臨三大困境…

法國智庫蒙田研究所(Institut Montaigne)亞洲計劃主任Mathieu Duchâtel向當地傳媒表示，中國半導體產業發展正遭遇困境，而這變相也就成了台灣面對中國內地的強大戰略優勢。

Montaigne於1月曾發表「半導體：中國的追尋」報告。他近日表示，中國發展半導體的困難之處，首先是取得國外技術。美國與台灣的政策，一直都拒絕將最先進的技術轉移到中國，並與中國保持3個世代的差距。

中國發展半導體所面臨的第二及第三個困境，分別是人力資源、投資。他指出，中國甚麼都買，因為有錢，但此招式已不管用，因為現在這已會引起對方的防衞反應，例如近期中國深圳的集團本想收購意大利半導體企業LPE，意大利政府卻擋下這筆投資，而在十幾年前，這一定唾手可得。

隨着各國紛紛投入半導體競賽，中國半導體發展可能更加困難。他認為，美國產業政策正式回歸，投資本土晶片研發與生產。明天將會是日本，後天就換歐洲。因此中國面臨兩個難題，就是技術轉移的限制以及愈來愈激烈的競爭。

不過，他認為小米等中國品牌還是能取得台積電晶片，相互依存的狀況不會完全消失，但只要中國無法突破7納米製程關卡，美國就還能享有技術優勢，例如在武器工業上。