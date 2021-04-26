美國智庫指中國霸佔全球85%稀土市場

根據美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)的數據，中國供應了全球85%的稀土，且佔全球稀有金屬以及銻(antimony)、重晶石(baryte)等礦物供應量的2/3。外媒引述CSIC研究員警告，中國不是一個簡單的礦物生產商，而是將稀土當成地緣政治的籌碼。

報道指出，稀土元素以及其他稀有金屬和礦物的供應，對於製造電動汽車電池、衞星、武器、風力渦輪機和太陽能電池板至關重要。中國早已開始對稀土展開控制，尤其是非洲地區，北京對剛果等地區投入巨資，就是看中剛果控制着全球60%以上的鈷礦石儲量。經過多年布局，中國目前則擁有全球鈷精煉能力的72%。

分析指出，許多觀察家將中國在非洲的投資，視為獲取非洲寶貴原材料並擴大中國地緣政治影響力的方式。在非洲建立貿易關係以提供稀土礦產供應的競賽，可能是中美之間地緣政治競爭的下一個舞台。

數據又顯示，中國擁有鋰離子電池製造關鍵原料的全球最大產能，並且佔全球電池製造能力的80%。目前為止，中國提供了全球85%的稀土，並且佔全球稀有金屬、銻和重晶石等礦物供應量的2/3。

西方國家愈來愈擔心對中國的依賴，美國已經決定重建稀有金屬供應鏈，以減少對中國的依賴。美國現在控制了大約10%的稀土生產，正試圖加大掌握關鍵礦物的供應，於是重啟加州的Mountain Pass的礦山，逐步重建稀土生產供應鏈。礦業人士分析，鋰、鈷和鎳等礦物將為新一代能源產業奠定基礎，並具有重要的地緣政治重要性。美國和歐洲已經了解，這些原料對於以清潔能源為中心的新產業發展以及對現有汽車產業的保護都是至關重要的。