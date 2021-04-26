拆息下跌帶動　3月轉按登記按月回升近25%

中原研究部數據顯示，2021年3月份銀行轉按登記共錄1,378宗，按月回升24.7%，數字為近半年新高，但仍較去年同期減少28.5%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於拆息於去年11月起進一步明顯回落，同步推低市場實際按息，加上近月有部分銀行增加轉按優惠，並調減轉按息率，令部分轉按息率再次回落低至H+1.3%，促使近月實際轉按息率低於1.5厘，與新造按息一致，推動轉按及物業套現申請個案有所增加，因此轉按貸款量於低位回升。

數據指出，2021年首季錄得3,540宗轉按登記，按季上升1.9%，但仍低於其他季度登記量。對比2017年起有紀錄以來之首季轉按數字，今年首季登記量屬於同期紀錄以來最低水平。3月份轉按佔現樓按揭比例回升6個百分點至30%，與2020年下半年之比例相若。滙豐銀行3月份以16.9%的轉按市佔率繼續排名首位，已連續6個月位居榜首，並於今年首季轉按市佔率排名第一。

此外，2021年3月份合共四大銀行轉按市佔率達57.4%，較今年2月份減少3.4個百分點，亦是連續3個月出現跌幅。王指出，3月份有三家大型銀行(滙豐跌0.4個百分點、中銀香港跌2.1個百分點及恒生點2.7個百分點)之轉按市佔率均現跌幅，而部分中小型銀行轉按登記量上升(包括交行、工銀(亞洲)、建行亞洲及花旗)，主因是部分中小型銀行提供之轉按計劃相對較吸引，令轉按競爭力增加、按揭份額上升。四大銀行在3月份整體現樓按揭市佔率逾7成達71.1%，反觀轉按市佔率僅達57.4%，可見大型銀行在轉按市場之優勢相對較弱。