【高盛推介】資金部署美團淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周四(22日)連日反彈，當中上周五(23日)重上300港元水平，收市升約4.9%，周一(26日)早段繼續發力反彈，高開約1.2%後重上320元水平，高見321.6元，突破過去兩周高位。而上周四至今則累計升逾13%。

有券商指美團具有強大的執行能力和遍布全國的代理商網絡，有助於社區電商業務的擴張，及料美團在2021至2023年收入年複合增長率為49%，該行維持對美團「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金繼續流入淡倉，有約2,140萬元，為上周五最多資金流入的相關資產。當中認沽證及熊證分別佔約1,540萬及600萬元，並見流入熊證的資金分布在315元以上收回價的產品。而上周五流入牛證的資金，則集中在285至290元收回區域的產品。進而觀察港股通資金流向，則見近期美團獲北水持續買入，當中上周5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約46億元。

美團購證26841，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.28倍，貼價、高槓桿。

美團購證29220，行使價356.08元，2021年7月23日到期，實際槓桿6.95倍，熱門條款、中期。

美團牛證50740，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率9.73倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

美團沽證11744，行使價283.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿6.68倍，熱門條款、中期。

美團沽證13383，行使價303.13元，2021年7月20日到期，實際槓桿5.79倍，貼價、低街貨。

美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率8.69倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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