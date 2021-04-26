世界輪流轉？內地發展商視香港為深圳的「後院」…

外電報道，對於內地房地產開發商而言，香港部分區域成爲較能負擔的長期住房選擇。以往深圳被視為香港成本便宜的工業腹地，可如今愈來愈多來自深圳的買家卻將香港這個全球金融中心視爲深圳的「後院」！

雖然香港的房地產市場仍然炙手可熱，但在2019年社會動盪和去年的國安法事件後，香港的國際經濟聲譽受一定程度的壓力。

相比之下，深圳的地位不斷提高，政府高層稱之為「模範城市」，增加外資計劃排隊湧至。在短短的幾十年中，深圳已經變成擁有大約1,300萬人口的技術樞紐，每年有成千上萬的人搬入，發達程度遠超仍然遍布魚塘農田、開發力度被指不足的香港北部區域。

報道引述一位內房企業高層指出，長遠看法是，深圳將成為中心，香港將成為周邊地區。在深圳工作的人們可能會選擇從香港出發，那裏的樓價會便宜一些。香港官方統計顯示，自2019年以來，拍賣的6個北部住宅用地中，有3個是中國開發商購買的。

根據地產代理統計顯示，由於對新冠肺炎危機緩解後邊境將重新開放的樂觀情緒，在2021年首兩個月，內地人在香港購買的住宅物業比一年前多40%。去年第二季度，內地香港新盤買家的百分比達到交易量的8.7%，在今年第一季度達到了11%。他們在2021年購買的商品中，有80%以上的價值超過5,000萬港元。