世界輪流轉？內地發展商視香港為深圳的「後院」…
2021年04月26日 11:29
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外電報道，對於內地房地產開發商而言，香港部分區域成爲較能負擔的長期住房選擇。以往深圳被視為香港成本便宜的工業腹地，可如今愈來愈多來自深圳的買家卻將香港這個全球金融中心視爲深圳的「後院」！
雖然香港的房地產市場仍然炙手可熱，但在2019年社會動盪和去年的國安法事件後，香港的國際經濟聲譽受一定程度的壓力。
相比之下，深圳的地位不斷提高，政府高層稱之為「模範城市」，增加外資計劃排隊湧至。在短短的幾十年中，深圳已經變成擁有大約1,300萬人口的技術樞紐，每年有成千上萬的人搬入，發達程度遠超仍然遍布魚塘農田、開發力度被指不足的香港北部區域。
在深圳的黃金地段，例如科技巨頭騰訊控股(00700)所基於的南山，一些樓價已經超過了香港北部的樓價，與核心商務區相距僅一小時多。
報道引述一位內房企業高層指出，長遠看法是，深圳將成為中心，香港將成為周邊地區。在深圳工作的人們可能會選擇從香港出發，那裏的樓價會便宜一些。香港官方統計顯示，自2019年以來，拍賣的6個北部住宅用地中，有3個是中國開發商購買的。
去年的另一筆私人土地交易中，中國恒大集團(03333)以6億美元的價格，從香港的恒地(00012)購入元朗的25萬方呎土地。業界指出，這家內地主要開發商計劃在該地區建造約200套住房，並期望大多數買家是內地人，以土地成本呎價10,000港元計，料以呎價20,000元出售，希望能吸引深圳的內地居民，皆因在鄰近深圳的部分地區，呎價接近每平呎30,000港元。恒大地產還在屯門附近出售2,000個住宅單位，距離南山有15分鐘車程。
報道又指，恒大2018年從恒地購入屯門的地皮項目，已發展並出售了2,000個住宅單位，距離南山有15分鐘車程。該區的新盤項目，亦見到其他內地發展商如深圳佳兆業(01638)和萬科的身影，皆因該區靠近港珠澳大橋，可以受益於大灣區城市之間的緊密整合。
根據地產代理統計顯示，由於對新冠肺炎危機緩解後邊境將重新開放的樂觀情緒，在2021年首兩個月，內地人在香港購買的住宅物業比一年前多40%。去年第二季度，內地香港新盤買家的百分比達到交易量的8.7%，在今年第一季度達到了11%。他們在2021年購買的商品中，有80%以上的價值超過5,000萬港元。