澳洲買地起屋50萬澳元起　租金回報可高達8厘

NDIS全名為國家殘障保險計劃(National Disability Insurance Scheme)，是澳洲首個為殘障人士設立的國家計劃。利安環球一直為大家帶來多個NDIS特許的墨爾本買地起屋方案，房屋由整個維州唯一獲NDIS機構認可持牌的承建商打造，為投資者帶來最優質筍盤。投資澳洲合資格的買地起屋方案，即可將物業參加NDIS房屋福利計劃，一經認可，福利機構即會將物業立即承租，並提供7年高達8厘淨租金回報保障計劃，期間無間斷收租，更可省卻物業管理及維修等雜費。

今次利安環球再有好消息帶給一眾投資者，除了有墨爾本的買地起屋方案選擇外，率先為大家推出多個適用於NDIS房屋計劃的布里斯本買地起屋方案，令大家享有更高回報！

「傳統買地起屋租金回報率只有3至3.5厘，買家還要自行承擔雜費、維修費及物業管理費等，而NDIS計劃的租金回報高達8厘，另外已包括維修費，沒有任何的物業管理費及租客真空期。」

利安環球物業營業董事余俊樂指該計劃入場費約50餘萬至60餘萬澳元，比起傳統買地起屋僅貴3萬至5萬澳元左右，對申請人的資格沒有特別要求。「澳洲政府希望吸引更多投資者參與計劃，政府不需要拿錢買地起屋，配合租金保障計劃，讓投資者有非常理想的回報。」

「理論上每塊地都有不同的收地時間，快則一個月，有些則需要大半年。而收地後起屋的建築時間約半年至8個月，當房屋落成便可以開始收租。」

配套方面，余指計劃將集中在政府新開發的地區，待交通配套落成後便會有齊全的社區配套。「當租客入住時，他們都需要附近有交通配套、醫院、診所及食肆等的社區。」

他續指，計劃結束後，物業用來自住或轉售皆可。「因為NDIS與傳統買地起屋方案一樣，都是永久業權，7年後假設計劃完結後，自住是可以的，但可能有需要配合自己喜好做內部裝修，例如洗手間要設置浴缸等。」

「另外若客人想在市場出售亦算理想，本身NDIS房屋有指定數量，譬如1,000間，若建夠1,000間後，政府便不會再批核申請，屆時二手市場有一定的投資者尋找這些現成的NDIS物業，故二手價格相對穩陣。」

【澳洲NDIS買地起屋展銷會】

日期：4月30日(周五)

時間：上午11時至晚上7時

地點：銅鑼灣禮頓中心13樓1307至1309室

日期：5月1日及5月2日(周六、周日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀凱悅酒店宴會廳2

免費講座(名額20名)

時間：下午4時(周六、周日)

內容涵括：

-剖析NDIS買屋計劃

-現場解答疑難