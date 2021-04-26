【瑞通推介】新經濟股回勇　美團及阿里健康好倉受捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場消化拜登政府擬上調資本增值稅的消息，配合美國製造業採購經理指數(PMI)及新屋銷售數據理想，帶動道指上周五(23日)收報34,043點，升227點或0.7%。

恒指上周五以全日高位29,078點收市，升323點或1.1%。周一(26日)早段曾升160點，升抵29,200點，惟其後好淡爭持，未能企穩50天線(29,169點)。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期大市連日反彈後將回軟。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

美團上周五發力抽升，一度飆6.6%至311元以上，收升4.9%報306.4元，是集團公布大規模集資計劃後首次重上20天線和300元關。美團上周獲科技「女股神」Cathie Wood旗下ARK系列基金增持，美團周一早段再升逾4%，高見321.6元，暫連升3日，短線阻力觀察100天線(約327元)。上周五有逾13億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過2,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,100萬元淨流入。

有券商報告預料網易上季收入可按年升19%，非公認會計準則下經營淨利潤則按年跌13%，但同時預期公司在5月舉行的新遊戲發布會可成為股價催化劑。網易上周五收漲4%於174.2元，收復50天線，周一早段稍為回軟，回至172元附近。上周五有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

阿里健康上周五最多飆6.8%，至24.15元逾1個月高，收市維持5.3%升幅，於23.8元，為升幅最大藍籌、國指及科指成分股。股份周一早段曾升逾1%，重返24元以上。據報集團近日聯合藥企成立天貓好藥聯盟，未來1年內將建設12個藥品倉庫，推進全國物流提速。上周五分別有逾60萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

藥明生物重拾強勢，上周五最多升5%，高見115.8元，創兩個月以來高位，收市企115元，20天線升穿50天線出現黃金交叉。全周計累升9.5%，為表現最佳藍籌，並已收復各移動平均線。藥明生物周一早段再升逾1%，重返116元水平，暫錄3連升。上周五有近4億元北水淨買入藥明。輪證資金流方面，逾540萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

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