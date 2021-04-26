【高盛推介】傳南向債券通7月啟動 港交所輪證傳真
2021年04月26日 12:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港金管局總裁余偉文早前透露，正與人民銀行就「南向通」，在投資者、產品品種等方面溝通，並目標於今年下半年初出台。而市場則料「南向通」將於7月啟動。
受消息利好下，香港交易所上周五(23日)重上480港元水平，收市升約1.3%，周一早段繼續上升，高開約0.7%後升幅擴大，高見498元，突破1個半月高位。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五認沽證獲資金轉向，錄得約90萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周五流入牛證的資金除了集中在450至455元收回區域的產品外，亦見470元以上收回價的貼牛獲資金留意。而熊證則於上周五錄得約40萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的港交所購證(11176)。價外選擇可留意年期約3個月的高槓桿港交所購證(21580)。牛證方面的貼牛選擇可留意港交所牛證(50398)。遠牛選擇可留意港交所牛證(62993)。
港交所購證11176，行使價550.5元，2021年7月13日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
港交所購證21580，行使價570.5元，2021年7月15日到期，實際槓桿11.1倍，價外、高槓桿。
港交所牛證50398，收回價470元，行使價468元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交所牛證62993，收回價450.18元，行使價448.18元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿、低街貨。
港交所熊證57057，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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