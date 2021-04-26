周樂樂：市場氣氛趨謹慎　偏好有業績支撐的核心企業

上周A股市場一掃之前的低迷情緒，上周一一支放量的大陽線帶動市場氣氛整體回暖。主要原因是早前上海車展新發布的小鵬P7、北汽極狐阿爾法S和吉利極氪等重磅產品點燃了投資者對自動駕駛的熱情與預期。尤其是華為的無人駕駛技術驚艷市場，目前華為的自動駕駛已經達到L4水平，甚至可以和特斯拉一較高下。上周一開盤，新能源汽車板塊和自動駕駛板塊大幅拉漲，一舉扭轉大市氣氛。雖然無人駕駛技術的大規模商業化還需一定時日，但是新能源汽車板塊的景氣度在未來三五年內非常明確，因此該板塊今年的上漲邏輯非常穩固。

除了新能源板塊之外，醫藥板塊尤其是CXO板塊和銀行板塊的表現也十分亮眼。和新能源板塊一樣，CRO以及一些醫療器械板塊的一季度業績符合甚至好於市場預期，而且未來幾年的業績增長可見度比較確定，因此在回調一定幅度之後這些板塊再次迎來上漲。估計他們今年的估值將維持在較高水平，板塊漲幅雖然不及前兩年，但是緩慢上漲問題不大。銀行行情由平安銀行的一季度業績拉開，今年將是銀行板塊的業績拐點。去年監管要求銀行讓利實體使得許多優秀的銀行在報表內隱藏了很多利潤。今年隨着通脹導致的加息周期緩慢來臨，相信今明兩年將是這些優秀銀行釋放業績的重點時期。雖然目前銀行股的估值修復將近完成，但是業績推動估值台階的抬升有望為銀行股帶來可觀回報。

美國方面，美股這段時間與A股的表現不盡相同。A股在前段時間大幅回調，但美股依然穩步攀升，與A股走出截然不同的走勢。主要原因是市場預期美國放水時間將比中國更長。美國估計在2023年前都不會收緊貨幣政策，而中國由於疫情防控最好，經濟復甦最快，所以市場認為最快今年底央行就會逐步回收市場的流動性。近期美國十年期國債收益率有所回調，因此美股繼續享受流動性盛宴。然而，拜登提議對富人徵收最高43.4%的資本利得稅，有可能令美股短期出現向下調整。

在未來一兩季度，業績將是支撐個股走勢最重要的因素。今年流動性相比去年收緊已經成為市場的一致認知。對於高估值的抱團股，如果不能交出令市場滿意的業績，殺估值是一觸即發。因此，今年選股要非常謹慎，對個股的業績預期要有十分把握，不然很可能會面臨大幅回調。從各大公募基金的一季報調倉來看，基金經理今年也是偏向謹慎。多個基金經理不僅減倉高估值的白酒股和光伏股，而且還集體扎堆銀行股和運營商股票，由此可見其風險偏好明顯降低。二季度的操作依然建議求穩為主，千萬不能追高，基本面優異的股票可以在大回調下慢慢吸納。

勝利證券副首席運營官 周樂樂