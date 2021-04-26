日航擬增持春秋航空日本　押注疫後復甦

日本傳媒報道，日本航空公司(日股：9201)決定把來自中國的廉價航空公司「春秋航空日本」納為子公司，預定在6月追加出資數十億日圓，以取得其逾半股權。日本航空這次是看好疫情後的航運需求，在增長戰略上重新布局。

據報，「春秋航空日本」是中國廉航「春秋航空」於2012年創立，公司據點設在成田機場，春秋航空是大股東，而其他股東還包括一些日本企業，日本航空也有少額出資。春秋航空日本從成田機場起飛的航班，主要航點包含日本國內的新千歲、廣島、佐賀，中國則有天津及哈爾濱等。

日本航空希望運用廉航來奪下更多的搭機需求，雖然疫情促使遠距工作及視訊會議普及，一般認為商務需求將走向萎縮，但是疫情後的廉航需求後市可期。日本航空在去年度前三季錄得2,127億日圓虧損(2019年度同期錄得748億日圓盈利)。受到疫情影響，日本國內外的搭機需求皆出現大幅萎縮，而在疫情前的日本國內外航線，主要獲利則是來自商務人士。

看好疫情後的觀光需求，多家廉航都已經有所動作。例如日本航空旗下的Zipair Tokyo就於去年展開營運，飛航南韓、夏威夷等地。全日空(日股：9202)旗下的樂桃航空(Peach Aviation)亦擴展航點，計劃在2022年度前後成立新品牌，將於亞洲等地飛航。