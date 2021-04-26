中美以商圍政　企業如何選邊站？

早前瑞典快時尚服裝品牌H&M在中國遭到主要電商下架，中國網友群起撻伐和抵制，更被多名中國明星解約，起因竟然是因為一則一年前的拒用新疆棉聲明。整起事件引發軒然大波，後續連Nike、Adidas、Uniqlo等至少有11個品牌被中國民眾封殺，到底是甚麼一回事？

外媒報道，這宗事件由官方組織發文以「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！」引起，其後官媒配合全面「開火發炮」，無論H&M接下來發表任何聲明，似乎都無法澆息中國網友的怒吼，藝人也急着表態劃清界線&M在淘寶、天貓及京東的商店被下架。

然而這一切原來始於一則H&M在2020年3月發出的「盡職調查」聲明。內容提到，H&M關切新疆少數民族被強迫勞動和受宗教歧視的報道，嚴格禁止任何類型的強迫勞動，強調公司沒有與任何位於新疆維吾爾自治區的服裝製造廠合作。聲明最後指出，集團採購的棉花都來自良好棉花發展協會(BCI)認證的農場，而BCI已經決定暫停在新疆發放棉花許可證，因此將停止從新疆採購棉花。

外媒分析，前年有許多關於新疆強迫勞動的調查和報道，作為回應，美國參眾兩院議員在2020年3月提案《防止強迫維吾爾勞動法》，9月在眾議院以壓倒性多數通過。該法禁止新疆產品進口，除非企業能證明供應鏈中沒有強迫勞動。包括Nike、H&M的聲明，也都是在此背景下做出的回應。

今年1月，特朗普政府下令全面禁止新疆棉進口；2月加拿大、荷蘭亦認定中國治理新疆構成「種族滅絕」。歐盟在3月出手制裁4名中國官員與一個實體，這是繼1989年因政治事件歐盟首次對中國祭出制裁。

報道指，這種經濟綁票的手段，其實是中國的慣用做法。如2017年為報復南韓同意美軍部署戰區高空防禦系統(薩德)，中國亦祭出「禁韓令」抵制韓貨與韓星。先前包含NBA、蘋果公司、家樂福、肯德基、Tiffany、Versace、施華洛世奇、萬豪酒店等也都因不同事件被中國發起抵制。

整場新疆棉風暴中，H&M受創最嚴重，Nike、Adidas、Burberry等品牌明明也都是BCI會員，卻只有H&M首先被針對，不只被中國主要電商下架，應用程式商店也搜尋不到H&M的App，網絡地圖、叫車App都看不到這些商店。分析指出，這可能是因為中國和瑞典關係略為緊張，且沒有特別建立政府間的聯繫。中國利用H&M來警告其他更知名的品牌，要在中國做生意，如果「太過」的話，這種事情隨時會發生在他們身上。

在BCI總部表明抵制新疆棉後，BCI上海代表處發聲明指出，未在新疆發現強迫勞動事件；中國官媒央視迅速報道，美國國際開發署(USAID)是BCI背後重要的金主之一，且BCI主席同時也是美國Supima公司的總裁兼執行長，Supima被認為是新疆長絨棉的主要競爭對手，暗示USAID的資助就是用來鼓勵BCI改變世界對新疆的看法，可見中美較量之迹可尋。

事實上，目前全球逾四成棉花來自新疆，操作上實在難以禁絕。過去中國使出類似經濟綁票的手段，根本沒讓中國國內對外企的需求減少，而且外企基本上只要道歉就會沒事，而且就算國際品牌想要擺脫新疆棉也沒那麼容易。全球近一半棉織品從中國出口，而中國有85%的棉花來自新疆，等於全球有42.5%棉花是來自新疆。此外，中國亦向越南、泰國、印度、巴基斯坦和孟加拉國等14國出口未加工的棉花，向190個國家出口紗線。紡織品供應鏈非常長而且複雜，就算國際品牌沒有直接從中國工廠採購，也很難保證供應鏈沒有用到新疆棉花。

隨着中美關係惡化，外企肯定會面臨更多複雜的兩難情況，被迫選邊站的情況只會多不會少，且選擇的空間可能愈來愈少…