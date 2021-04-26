中國推數碼人民幣　支付寶微信當災？

中國當局正積極發展數碼人民幣，6家大型國有銀行已在上海「五五購物節」前，低調推廣其數碼人民幣業務。外電報道，數碼人民幣將威脅到支付寶和微信支付的寡頭壟斷地位，亦變相成為打壓科技巨頭的一途。

分析指中國發展主權數碼貨幣的腳步遠超其他國家，並且愈來愈有能力削弱螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付。這與當局加強打擊網絡科技公司的反壟斷行為一致，也更加控制了如馬雲這樣的業界領導人。

人行表示，數碼人民幣不會與支付寶和微信支付競爭，僅僅是「後備」管道，但為人行推動數碼人民幣的國有銀行，則直截了當地對在私人企業中表達，北京有意削弱2家公司的意圖。另一位負責推廣數碼人民幣的官員表示，微信支付和支付寶擁有大量的數據，故數碼人民幣的推出有助於中國的反壟斷行動，並幫助政府控制了大數據。

數碼人民幣是將中國一部分的法定貨幣數碼化，並在去年於4個城市啟動小型試驗計劃。在兩級分配系統下，人行將數碼人民幣發給銀行，然後再將錢轉移給個人和公司。參與試驗計劃的6家國有銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行。螞蟻集團已向官方同意，願意協助數碼人民幣建設數據庫。仍在接受試驗的數碼人民幣已經可以在美團、京東、滴滴和嗶哩嗶哩等十多種平台上使用，但無法和微信支付、支付寶連接，因為中國政府不希望這筆錢流入第三方支付系統內。