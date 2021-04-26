野村料華融事件對美元債影響有限　惟中企償債壓力趨升

中國最大的「壞帳銀行」--中國華融資產面臨財務危機，市場對華融潛在的違約擔憂，引發中國企業離岸美元債券市場自3月以來出現起伏。外媒引述投資銀行野村發布的報告表示，截至目前華融事件對於其他資產管理公司和中國國企發債的影響有限，但償債的壓力正在上升。

野村估計，今年首季中企離岸美元債發行量，將從去年第四季的554億美元，上升至610億美元。受金融板塊帶動，發行量減去到期量的淨融資額將從第四季的82億美元大增至206億美元。截至今年第一季中企美元債未償還的金額，則從9,689億美元增加到9,895億美元。

僅管第一季中企美元債淨融資額大增，但報告表示，近年中企美元債融資呈下降趨勢，去年全年淨融資856億美元，低於2019的1,259億美元。今年第一季的淨融資額，也遠低於2018到2020年第一季平均值的363億美元。

該行認為，中企美元債償還的壓力在上升，估計今、明兩年將到期的美元債分別將達1,904億美元和2,177億美元，去年則為1,674億美元。

該行表示，隨着內地將逐步退出政策、收緊房地產措施、採取新的應對污染行動、當局決心控制地方政府風險，以及貿易現況轉差、美國利率上升導致資金流動減少等因素，未來幾季中企美元債市場表現仍將持續波動。料中國未來幾年內不會出現全國性的危機，但違約的情況和中企美元債淨融資額減少則很有可能出現，預計將導致流入中國的資金減少，並對中國信貸供應造成更大的壓力。

華融資產在3月底時因未發布財報而被暫停交易股票，隨後被要求必須在4月30日之前發布最終報告，在此之前股票無法交易，惟華融今(26日)已宣布，將無法在月底限期前完成財務報告。