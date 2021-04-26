制裁別人反累己？內地煤價狂飆　 煤企首季成本增2000億人幣

中國抵制澳洲煤炭後，煤價節節上升，去年還爆出寒冬限電危機。到了春天，煤價依舊處於高位，優質煤種報價接近每噸800元人民幣(下同)，再度出現拉煤車大排長龍搶煤現象。中電聯燃料分會副秘書長葉春直言，第一季度全中國煤電企業電煤採購成本額外增加約470億元，在庫存偏低下，預計夏季用電高峰，電廠現有煤炭庫存將面臨嚴峻挑戰。

內媒報道，截至上周二(20日)，中電聯CECI曹妃甸指數5500大卡價格達到每噸771元，不僅高於國家發改委規定的每噸570元綠色區間上限，還創下春節後新高，超出電廠承受能力。

報道引述中電聯燃料分會副秘書長葉春解釋，受內蒙古煤炭資源整治等影響，境內煤炭產量增長有限，加以進口煤資源不足，去年冬季以來，煤價大幅上漲，對煤電企業經營造成巨大影響。今年首兩月，華能、大唐、華電、國家電投平均到廠標煤單價達到每噸805元，同比每噸上漲136元。在量增價揚的情況下，採購成本同比上漲超過200億元，四大發電集團煤電企業虧損面達40.6%。初估首季全中國煤電企業電煤採購成本將額外增加470億元。

報道引述易煤研究院總監張飛龍證實，去年冬季煤炭供給嚴峻，部分產區保供增量來源於消化庫存，隨後產地至今未有明顯的補量落實，而據中電聯電力行業燃料統計監測，截至上周二全國主要燃煤電廠庫存可用天數低於7天的電廠近130個，同比增加62個。以目前供應形勢觀察，電廠現有煤炭庫存面對夏季用電高峰將是一大挑戰，而且電力企業資金緊張、融資困難，入不敷出，無法維持正常的電力生產，勢必影響電力供應安全和國計民生。