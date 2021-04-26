4月強積金人均賺5900元　專家籲吼美股基金

全球經濟好轉，環球股市繼續疫市上升，據晨星(亞洲)截至4月21日數據顯示，本月整體強積金回報平均升1.53%，首4個月回報累增2.85%，惟月內香港股票與中國及大中華股票組別月內僅升0.97%及0.99%，表現跑輸。專家提醒，港股及A股成交額不多，短時間內欠缺催化劑。

按積金局截至去年12月底止強積金資產總值約11,391.6億港元計算(未計入其後新供款)，單計4月，每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面獲利約5,938元，首四個月平均帳賺11,061元。

由於美國經濟數據表現強勁，美國及環球股市本月跑贏，分別升4.93%及3.48%，其次為升3.32%的歐洲股票。日本確診人數高居不下，其股票期內表現最差，是月內唯一錄得負回報的資產組別，4月跌1.7%。另外香港股票及中國及大中華股票僅次於日本，升幅不足1%。全年計，表現最好的美國股票升逾10%，其次為環球股票及歐洲股票，分別升8.27%及8.47%。反觀日本股票全年僅升1.98%，香港股票及中國及大中華股票僅升3.69%及3.3%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱美股因拜登加稅消息而下跌，但市場對於大市有信心並趁低吸納，故美股於周五(26日)晚上重拾升勢。他認為市場對經濟反彈有信心，因為即使美國第一季經濟增長達有6%，聯儲局仍未有收水意欲，意味着美股未來就算出現調整，仍有餘力繼續攀升。

強積金配置需視乎個人風險承受能力，年輕人可100%的資金投放在股票市場上，以美國股票基金為核心，佔5成，其餘新興股票基金及歐洲股票基金各佔20%。至於臨近退休的投資者，亦可繼續持有股票比例，不過需以環球股票基金為主，美國佔比重，而且有助分散風險，佔資產約50至60%。而債市方面最近有起色，故可增加環球債券基金比例到40至50%。

中港股方面，他認為即使內地近日公布的經濟數據如PMI有好轉，但股市於50天線有阻力，顯示市場因股市未出現催化劑而缺乏信心，成交額不多。港股跟隨內地股市缺乏方向，他指港股多次突破29,200點後回落，他認為短時間內外圍市況表現較好，港股表現乏力，未必能突破3萬點關，若能升穿3萬點關則再作積金部署。另外，從基本面來看，需待實體經濟好轉，企業盈利有增長才見曙光。