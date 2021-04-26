上市發達計劃觸礁　螞蟻擬改向員工提供零息貸款以提振士氣

在首次公開募股(IPO)計劃去年11月被叫停之後，外電引述消息指，馬雲的螞蟻集團計劃向擁有無法兌現股票選擇權的員工提供零息貸款，希望藉此提振士氣。

報道指，貸款將以合資格員工的受限制股票選擇權作為支持，這些選擇權的價格定在公司2018年一輪融資之後計算出來的水平，而通過這種方式，螞蟻集團就可以使員工獲得流動性，而毋須為其股份設立一個最新的估值。

消息指，按照2018年的內部回購價格，這種稱作股份經濟收益權(SER)的選擇權(每單位代表5.53股股份)將定價在每單位195元人民幣或每股股份35.26元。當時螞蟻集團估值在1,500億美元。貸款計劃詳情據講可能在幾天後公布。

據講早期投資者華平投資年底時已將這家金融科技巨頭的估值下調到了2,000億至2,500億美元。螞蟻集團很多員工都被授予了上述SER，這些收益權在部分員工薪酬體系中佔有相當大的比重，且附有滿四年才可行權的約束。在螞蟻集團股份回購計劃暫停前，離職員工會按公司最新一輪融資的估值水平向公司回售股份，而現有員工則可參與公司的定期股份回購。根據現有最新披露數據，截至去年6月底，螞蟻集團未行權SER共有1.14億份。按照11月原計劃的IPO價格計算，這些SER價值430億元人民幣。