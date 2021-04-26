鎊匯企穩1.39水平　道期向好

2021年04月26日 16:17
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數企90.81；港匯反覆處7.7596；離岸人民幣(CNH)報6.4842；美元兌日圓報107.74；歐元企1.2096，英鎊升上1.3920。金價報1,777美元。油價偏軟，布油報65.48美元，紐油報61.51美元。比特幣一度重上5.3萬美元，高見53,365美元，現報52,738美元。道指期貨升37點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國3月耐用品訂單
    ●恒生指數收報28,952點，跌125點；國企指數收報10,981點，跌86點。科技指數跑贏大市，收報8,485點，升17點。主板成交1,474億港元。快手全日飆6.85%。https://bit.ly/3ezwc9A
    -騰訊又再點石成金？飛魚科技股價一度急升逾倍；收市升98.4%。
    -京東物流傳本周闖關，上市集資312億元。
    ●滬綜指收跌33點，外資淨買入32億人民幣。https://bit.ly/3dQHRSD
    ●日航擬增持春秋航空日本，押注疫後復甦。
    ●日本純電動汽車普及目標存變數，充電樁去年首現減少。
    ●思科CEO料全球電腦晶片短缺持續，過渡期至少半年。
    ●美國智庫指中國霸佔全球85%稀土市場。
    ●分析指中國半導體業面臨三大困境...
    ●卡塔爾石油擬首次發行美元債，推動天然氣計劃。
    ●歐盟擬開放美國旅遊泡泡，最快或今夏實施。
    ●雀巢確認研購營養產品生產商Bountiful。
    ●中國經濟：
    -深圳擬推動5G模組大規模行業應用。
    -廣東省十四五GDP年均增長目標約5%。
    -中金將中國GDP今年增​​速預測降至8.5%。
    -工信部：去年內地數碼經濟增長9.7%。
    ●央行數碼貨幣研究所：數碼人民幣屬法定貨幣，不得拒收...
    ●大等於強？華為說出真相：Apple市佔率13%卻賺66%利潤...
    ●世界輪流轉？內地發展商視香港為深圳的「後院」...
    ●拆息下跌帶動，3月轉按登記按月回升近25%。