鎊匯企穩1.39水平 道期向好
2021年04月26日 16:17
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美匯指數企90.81；港匯反覆處7.7596；離岸人民幣(CNH)報6.4842；美元兌日圓報107.74；歐元企1.2096，英鎊升上1.3920。金價報1,777美元。油價偏軟，布油報65.48美元，紐油報61.51美元。比特幣一度重上5.3萬美元，高見53,365美元，現報52,738美元。道指期貨升37點。
●市後關注點
-20:30 美國3月耐用品訂單
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