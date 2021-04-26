【產經直播】業績加議息 部署未宜進取？
2021年04月26日 16:41
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港股周一(26日)反覆下跌，高開27點後，恒指於29,000點水平反覆爭持，最終收報28,952點，跌125點，成交僅1,474億元。本周期指結算，加上美國聯儲局議息，以及多隻藍籌派成績表，港股是否未宜進取？暫未能突破區間？
本周多隻藍籌派發業績，當中滙豐控股(00005)周二(27日)公布首季業績，股份早於全年業績表明今年無望派季息，2022年前亦不會重啟回購，在缺乏這兩個因素下，市場對這份業績還有甚麼憧憬？另外，港交所(00388)亦於周三(28日)派發季績，雖然期內成交縮，但有多隻巨無霸新股上市，業績又會否有驚喜？兩隻股份績前如何部署？
外圍疫情惡化，本港多隻疫苗、治療概念股跑出，板塊有咩揀股策略？另外，波羅的海乾散貨運價指數創新高，一眾航運股如中遠海控(01919)、海豐國際(01308)及太平洋航運(02343)做好，航運板塊前景睇高一線？
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