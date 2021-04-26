【產經直播】業績加議息　部署未宜進取？

港股周一(26日)反覆下跌，高開27點後，恒指於29,000點水平反覆爭持，最終收報28,952點，跌125點，成交僅1,474億元。本周期指結算，加上美國聯儲局議息，以及多隻藍籌派成績表，港股是否未宜進取？暫未能突破區間？

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