西澳洲珀斯封城　皇冠旗下賭場再停業4天

繼上周六至本周一(24至26日)停業3日後，澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)有賭場要再多停業4天。公司公布，原定周二可以重新開業的皇冠珀斯賭場，由於要跟隨西澳省最大城市珀斯封城防疫，該賭場的博彩、餐飲、宴會、會展業務於4月27日早上至5月1日早上暫停營業，只維持外賣和有限度的酒店服務。公司稱，會與有關當局保持密切聯繫，以跟隨政府的新冠肺炎防疫措施。

該公司近年負面消息不斷，其中皇冠珀斯賭場於今年以來，已迫於疫情而需要斷續停業逾半個月，至於另一主要賭場皇冠墨爾本月時亦因為封城而需要停業5日，肯定對公司的收入構成影響。

回顧公司於2月時公布的上半財政年度業績差劣，於截至去年12月底止的6個月錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。

此外，皇冠此前因涉嫌洗錢等問題，已不能如期於去年12月啟動其悉尼賭牌，而調查指出帕克可能涉及其中，故當局已建議皇冠要減低帕克對公司的影響力。

皇冠的監管風波源於2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

雖然公司多名高層相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，去分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。