恒指公司：香港上市公司在ESG表現上有所進步

環境、社會與管治(ESG)愈來愈受市場重視，恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄出席活動時表示，恒指公司一向重視在可持續投資，作為指數公司，在ESG方面應為市場提供客觀，且準確的基準。早在2010年推出可持續發展系列指數，至今已有5項可持續發展企業指數系列，去年公司網頁亦推出免費查閱上市公司ESG評級的功能。

他提到，ESG着重透明度及準確性，故公司不介意將持續發展系列指數的選股部分資料分享予公眾，更期望投資者能從中找到有用的資訊。

黃氏坦言，公司不是ESG的專家，故與香港品質保證局(HKQAA)合作，由對方評估上市公司在可持續發展的成熟程度及風險程度，從企業管治、人權、勞動實務、環境、公平營運實務、消費者議題、社區參與及發展等7個方面評分，從而得出ESG評級，AAA級為最佳，而D級則為最差。去年僅得8%企業取得「AA-」(第四級)或以上的評級，已較2017年增加2.1個百分點，而A+至A-級(即第五至七級)則有73.1%，較2017年大幅增加35.6個百分點，反映企業在ESG表現上有所進步。

他又指，ESG涉及多個不同的持份，但企業在當中的重要性最重，由於公司在管治一項上具主導地位，發展方針上對人權、勞工議題等取態，對社會(S)影響有很大責任。