恒生銀行冀未來數年綠色貸款至少增長逾10%

林氏透露，其中一宗所批出的綠色貸款為緑色建築公司，共批出1億元。他指，愈來愈多中小企有綠色融資需求，故該行新設綠色融資專責團隊，目前有數名專家在內。另推出「綠色評估計劃」，委托香港品質保證局為中小企提供綠色評估，冀提供較低成本的評估費用來鼓勵客戶借貸。

他指，目前本地貸款佔該行商業銀行貸款8至9成，內地貸款則佔一至兩成，惟內地貸款增長速度相對較快。隨着各行各業逐步企穩，對商業銀行今年貸款增長樂觀，預計今年將調配較多人手至前線及數碼化相關業務。

回顧去年貸款業務，截至今年3月底，該行累計批出逾1,200億元還息不還本相關貨款，百分百擔保特惠貸款則累計批出超過60億元。他稱，高峰期採用還息不還本的客戶比例達25%，基於客戶已逐漸消化疫情相關的負面因素，現時相關比例已回落至單位數。