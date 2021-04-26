通脹續發酵！海上運費按年飆升逾4倍

上月底的蘇彝士運河擱淺事件，對世界的影響浮現！數據顯示，貨櫃船運費比擱淺事故剛發生後已急升1成，創下歷史新高。外媒引述最新運費報價顯示，4月上海發往美國西岸每個40英尺(即12米)貨櫃船運費為4,432美元(約3.45萬港元)；發往美國東岸貨櫃船運費則為5,452美元(約4.25萬港元)，兩者價格都比3月底上升逾10%，創2009年有調查以來最貴。不僅美國，上海發往歐洲的20英尺(即6米)貨櫃船運費為4,187美元(約3.26萬港元)，亦升逾一成。

報道指，雖然海運企業開展大規模的船舶投資，但遠水救不了近火，料需時2至3年才能完工，才會令未來運費有下調壓力。由於一船及一櫃難求，目前業界成為由船公司「直接喊價」的市場。作為運費指標之一的波羅的海全球貨櫃指數上周再升6%，每40英尺貨櫃運費已高達7,791美元，按年暴增4.5倍。

英國業界透露，從中國經海運到英國，不管甚麼商品，5月份每40英尺貨櫃運價已叫到1.35萬美元(約10.5萬港元)，還未計其他附加費。從全球航線來看，泛太平洋，泛大西洋，拉丁美洲，甚至非洲，每天都是向上的「海鮮價」。英國物流公司Westbound Logistics形容為「每分每秒都在變動，真的一點都不誇張」。

據悉，由於歐洲塞船，令亞洲「空櫃」在未來兩個星期供應都緊張，調度嚴重失衡更導致20英呎可能夠用，但40英呎供不應求。