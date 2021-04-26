美元偏軟月內跌逾2%　睇淡者為何要保持小心？

美元在年初的一片唱淡聲中做好，惟強勢未能持續，美匯指數本月累跌逾2%，周一(26日)曾低見90.657點，跌0.2%。目前，華爾街對美元前景睇法分歧。

摩根大通指，其他國家也都加緊接種疫苗，蓄勢在下半年重啟經濟，正留意歐洲、英國及日本等發達市場，睇好歐元中期跑贏美元。歐元由3月低至至今反彈近3%，上周突破1.2美元關鍵水平，周一曾高見1.2117美元，升0.22%。

聯儲局或提早加息，是美元早前強勢的原因之一，惟當局多次重申超寬鬆貨幣政策未變，本周議息後的評估可能助力美元淡友。

惟美國疫苗接種速度仍領先全球，加上拜登推出數萬億美元的救市方案，以及聯儲局容許通脹升至高於2%的目標，都使部分人繼續看好美元。金融機構PineBridge指，當通脹略見回升，美國國債孳息率或再上揚支持美元，看好美元將保持強勢。

事實上，10年期美債息今年以來已累升逾0.8厘，3月曾高見1.77厘，是疫情大流行爆發前的高位。雖然周一已回落至約1.57厘，仍高今年低位0.9厘。

富國證券則預期，10年期美債息將於未來數周重新上揚，因為聯儲局對通脹上升高度容忍、大規模財政和貨幣刺激措施，以及經濟數據表現強勁，料年底高見2.1至2.4厘，又警告未來數月通脹或急升。澳洲聯邦銀行亦指，美國經濟數據正面或觸發新一輪美元升浪，淡友別開心得太早。