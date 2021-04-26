經濟復甦遇上轉型　銅價料年內破1萬美元關

隨全球經濟復甦轉強，市場料供應緊張，銅價持續攀升，倫敦期銅周一升1%至每噸9,650美元，創2011年以來新高，市場料銅價將突破1萬美元大關。

銅價上漲，反映出全球加快疫苗接種、美元疲弱，以及民眾預期主要經濟體持續數年的低通脹時代即將結束。銅在綠色能源轉型中的重要作用，更進一步令人相信今次是一次長期升浪。事實上，其他工業金屬價格亦上升，內地鋼鐵期貨再創新高。

市場分析指出，大宗商品新一波的升浪正在開啟。從基本因素來看，美國消費不僅復甦，往後投資也會增加，再加上房地產市場持續興旺和政府增加開支，無疑將對全球經濟和大宗商品產生正面影響。

不止美國，4月以來歐元區疫苗接種的速度也明顯加快，使區內經濟有望從第二季開始顯著回升。與此同時，中國基建投資增速有望在第二季反彈，主因是重大項目審批往往在今季提出。故此，布蘭特期油今季有機會再度突破每桶70美元，銅價也可能年內突破1萬美元。

不過，目前市場注視印度疫情失控礙及原油需求，紐約期油周一曾跌2.02%至每桶60.88美元；布蘭特期油曾挫3.01%至64.12美元。現貨金則升0.36%，至每安士1,783.5美元，主要是美元轉弱。

值得留意的是，中國抵制澳洲煤炭後，煤價至今依舊高企，優質煤種報價接近每噸800元人民幣，再度出現拉煤車大排長龍搶煤的現象。中電聯燃料分會副秘書長葉春直言，第一季全中國煤電企業電煤採購成本額外增加約470億元人民幣，在庫存偏低下，預計夏季用電高峰來臨時，電廠現有煤炭庫存將面臨嚴峻挑戰。