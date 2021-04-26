晶片廠揀客家電也芯荒　步電視後塵冷氣機恐加價

全球晶片荒蔓延！由於晶片製造商排擠低毛利產品，家用電器所用的晶片正首當其衝，缺貨問題日益嚴重，生產鏈已大受影響。儘管內地即將踏入五一長假期的購物旺季，但恐難看到全面劈價促銷，例如第二季電視機零售價已不跌反升，平均加價逾一成，反映這波晶片漲價潮已擴散至下游市場。投資大行高盛更警告，全球晶片短缺勢對169個產業造成衝擊。

鑑於晶片廣泛應用在大量日常電子產品，晶片廠商為增加供應可謂出盡辦法，連全球第3大晶片代工廠美國格芯行政總裁Tom Caulfield早前亦指，目前廠房使用率不但已超過100%，還以最快速度增加產能，並計劃今年投資14億美元(約109.2億港元)擴產。

目前的「芯」荒成因可謂禍不單行，疫情曾中斷晶片產業鏈，之後中美摩擦又不斷升溫，深化了晶片缺貨的長期擔憂，促使更多企業加入囤積晶片大軍，令再多的產量也補不了即時需求。華為副董事長徐直軍兩周前便提到，美國對華為的制裁，衍生全球晶片廠大量增加庫存，特別是中資企業的恐慌性補庫存，在蝴蝶效應下破壞半導體供應鏈的穩定。

在晶片額外庫存告急下，家電產品也遭殃。瑞信預告，這連鎖反應將影響到大眾電器。業內人士亦稱，因家電用晶片較簡單、利潤較低，晶片廠將產能優先分配給高利潤產品。台灣的家電大廠聲寶已坦言，由於家電用晶片與驅動器毛利較低，產能確實受到排擠，且供貨緊張加劇，目前以洗衣機、雪櫃較嚴峻。若晶片持續短缺，6月的供應可能進一步受影響。換言之，夏季家電的銷售旺季可能面臨挑戰，下半年更需視天氣與晶片供應而定。

首爾一家小型電視製造商透露，除非支付更高價格，否則難以取得關鍵零組件，目前無奈要上調電視機售價，以反映原材料成本上漲。另一台商東元也指，旗下液晶電視機零售價已上調，預計5月開始冷氣機也要加價。

事實上，世界各企搶晶片已令缺貨潮由上、中、下游全方位蔓延。台灣的微控制器(MCU)廠商已提醒，今年下半年可能提早開放接受後年訂單，意味晶片荒恐延至2023年。言下之意，高盛報告的推測更具參考性，該行警告，全球晶片短缺對鋼鐵產品、攪拌混凝土生產機器，以至冷氣機、雪櫃，甚至啤酒廠也會受晶片危機波及。