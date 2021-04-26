疫後經濟新變革　中國併購續瞄準歐洲

中國於疫情爆發初期，經濟活動幾乎陷入停頓，及至去年中疫情受控，企業對外併購的數字開始復甦，但去年全年對外併購交易數量按年減少三成，交易額則大跌逾50%。法國外貿銀行發表報告指出，儘管中國去年海外併購交易量有所下降，但歐洲資產仍為熱門的併購對象。

該行引述聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）報告顯示，去年全球的併購交易量下跌一成，跌幅遠低於中國的33%跌幅，反映中國企業海外併購速度明顯放緩。

由於全球經濟疲弱及美國聯儲局以「零利率」政策提振經濟，使中國企業整體海外融資成本下降，增加潛在收購機會，相關企業併購活動集中於工業類別，其次為醫療相關行業。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，中國於疫情期間繼續視歐洲為主要合作夥伴，歐洲亦為去年中國收購最多企業的地區，因而解釋到中國為何對簽訂《中歐投資協定》表達濃厚興趣。

在去年第四季，中國企業可謂較大程度恢復海外併購力度，反映企業「走出去」的興趣，尤其是科技發展、產業升級，以及開拓市場方面的需求。其中，國企的併購交易集中於資源相關行業，民企則主要是工業和消費行業。

值得注意的是，儘管中美對碰，去年中國針對美國的海外併購交易依然回升，交易數量不僅與2019年基本持平，額度更反彈至2018年水平。雖然去年並非中國企業進行海外併購的好年頭，但受惠經濟早在去年下半年已呈現復甦，料今年海外併購趨勢持續。