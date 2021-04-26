業主心急沽貨　天宇海僅帳面升值50萬照賣　

心急業主趁市旺沽貨，馬鞍山天宇海套三房單位，減價後以1,000萬元易手，較3年前購入價帳面只升值約50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣柏匯低層E室，開放式間隔，實用面積約209方呎，以約12,500元放盤約1個月後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約1,000元，以11,500元承租，實用呎租約55元，新租客為單身人士，睇樓兩次後決定承租。

●筲箕灣峻峰花園C座中層3室，實用面積約450方呎，兩房間隔，輕微議價後即獲同區客以791.8萬元承接，實用呎價約17,596元，新買家購入單位作上車之用。

●筲箕灣峻峰花園E座高層8室，實用面積450方呎，兩房間隔，以760萬元易手，實用呎價16,889元，新買家屬於用家，原業主於2011年以383萬元買入，持貨10年帳面獲利377萬元，單位升值約98%。

●西灣河海安大廈高層C室，實用面積264呎，兩房單位，獲租客以11,000元租入，實用呎租約41.6元，新租客為區內客，一拍即合決定承租上址。

●鰂魚涌太古城洞庭閣低層A室，實用面積545方呎，兩房間隔，以890萬元易手，實用呎價約16,330元，是次成交屬4月最平的2房單位，新買家屬於用家，原業主於1986年以44萬元買入單位，持貨35年帳面獲利846萬元，單位升值超過19倍。

●鰂魚涌康怡花園N座低層3室，實用面積約466方呎，兩房間隔，日前獲投資者以805萬元連租約購入，實用呎價約17,275元，屋苑現時有約228個放盤，入場費由738萬元起。

●北角金龍大廈B座低層1室，實用面積1,143方呎，套三房間隔，望樓景，叫價2,180萬元，最終以2,118萬元連車位易手，實用呎價18,530元，原業主於2007年7月以755萬元買入，持貨14年帳面獲利1,363萬元，單位升值約181%。

●北角寶馬山花園3座中層A室，實用面積875方呎，三房間隔，望少海景，獲區外換樓客以約1,760萬元承接，實用呎價20,114元，原業主於2010年2月以970萬元購入上址投資，持貨11年帳面獲利790萬元，單位期內升值約81%。

●北角康澤花園B座中層2室，實用面積509方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外首置上車客以925萬元承接，實用呎價18,173元，原業主於2017年8月購入上述單位自住，當時作價840萬元，持貨3年多至今轉售，帳面獲利85萬元，單位期內升值約10%。

●西半山富景花園1座高層A室，實用面積約1,071方呎，套三房連士多房間隔，獲外區用家垂青，原業主叫價約2,850萬元，議價後以2,650萬元成交，實用呎價約24,743元，並連一個車位。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔7座極高層F室，實用面積660方呎，套三房間隔，獲外區換樓客承接，成交價1,290萬元，較原叫價1,400萬元，大減110萬元，減幅約7.9%，實用呎價約19,545元。

●將軍澳維景灣畔8座中層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，今年3月中開始放售，原叫價895萬元，至近日以880萬元沽出，減價15萬元或約1.7%，實用呎價約17,671元。

●將軍澳天晉3A期2B座低層A室，實用面積約856方呎，套三房連工人套房及士多房間隔，日前以1,530萬元沽出，實用呎價約17,874元，天晉本月至今累錄約8宗二手買賣，現時有約100個單位放售，最低入場費由720萬元起。

●將軍澳新都城2期10座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，原先開價750萬元，後降價69.62萬，以680.38萬元成交，減幅約9.3%，實用呎價約18,743元。

●將軍澳居屋煜明苑焜明閣高層4室，實用面積541方呎，兩房間隔，望山景，單位於上月放盤，已補價自由市場原開價680萬元，「一口氣」減價20萬元，減幅2.9%，獲區內買家以660萬元承接，實用呎價約12,200元。

●土瓜灣喜築中層G室，一房間隔，實用面積約333方呎，以約15,000元放租1個月即吸引區內客洽詢，議價後減價1,200 元或約8%，以1.38萬元租出，實用呎租約41.4元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●奧運站柏景灣6座低層D室，實用面積759方呎，套三房間隔，望樓景，以1,600萬元成交，實用呎價約21,164元，原業主於2010年2月以768萬元購入，持貨11年至今沽售，帳面獲利832萬元離場，期內升值約1.1倍。

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街22號中層C室，實用面積1,022方呎，套三房間隔，望內街景，最新以1,570萬元成交，實用呎價15,362元，原業主於2004年3月以294萬元買入，持貨逾17年帳面獲利1,276萬元離場，單位升值逾4.3倍。

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新界區

●馬鞍山天宇海7B座低層A室，實用面積約750方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，月前叫價約1,030萬元放售，吸引換樓客洽商承接，雙方議價後，原業主願減至1,000萬元成交，實用呎價約13,333元，原業主於2018年1月以約950萬元購入，轉手帳面獲利約50萬元。

●馬鞍山海典灣6座低層F室，實用面積452方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價780萬元，放盤1個月，微減5萬元，終以775萬元獲買家承接，實用呎價約17,146元。

●馬鞍山曉峯灣畔2座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，海景放盤，早前叫價約750萬元放售，隨即吸引區內上車洽商承接，雙方議價後終以728萬元成交，實用呎價約15,104元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層C室，實用面積513方呎，兩房間隔，日前以794萬元易手，實用呎價約15,478元，原業主於2007年以257萬元購入，持貨14年帳面獲利537萬元離場，單位升值約209%。

●西貢紫蘭花園雙號屋，套三房連工人房間隔，享海景，以2,550萬元沽出，原業主於2010年6月購入上址，當時作價1,800萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利750萬元，單位期內升值約42%。

●大圍瑞峰花園6座高層B室，實用面積1,521方呎，套四房及工人房間隔，以2,262萬元易手，實用呎價14,872元，原業主則於2004年以645萬元購入，持貨17年帳面獲利1,617萬元，單位升值約2.5倍。

●沙田希爾頓中心4月暫錄約3宗買賣，包括B座低層4室，實用面積283方呎，一房間隔，議價後以516萬元易手，實用呎價約18,233元，原業主於2017年以416萬元入市上址，持貨4年帳面獲利約100萬元，單位升值約24%。

●沙田第一城4月暫錄約33宗買賣，周末期間錄得17座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，叫價約710萬元，議價後以695萬元易手，實用呎價15,410元，新買家為同區換樓客，入市單位自住。

●沙田帝堡城3座高層A室，實用面積580方呎，兩房間隔，日前以850萬元易手，實用呎價約14,655元，原業主則於2000年以307萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約543萬元，單位升值約1.8倍。

●上水居屋彩蒲苑A座中層11室，實用面積約438方呎，兩房間隔，日前單位終以已補價自由市場價沽518萬元，實用呎價約11,826元，新買家為新婚客，承做9成按揭購入單位。

●元朗PARK YOHO Milano第36A座低層A室，實用面積839方呎，套三房連工人房及露台，獲租客以22,800租入，實用呎租約27元，新租客為區內客。

●元朗新元朗中心4月錄得3宗買賣，包括4座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價740萬元，最終以720萬元連租約易手，實用呎價約15,451元，新買家屬於新婚夫婦，由於家人住新元朗中心，所以希望於同一屋苑置業。

●屯門豐景園5座中層8室，實用面積301方呎，兩房一廳設計，區內客考慮到熟悉該區環境，業主更有500元的議價空間，遂便決定以月租9,000元即睇即租，實用呎租約29.9元，如以同類型單位銀行估價約434.5萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門居屋兆軒苑A座高層7室，實用面積443方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客垂青，決定在已補價自由市場以429.8萬元購入單位作自住之用，實用呎價約9,702元。

●荃灣愉景新城3座中層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約兩個月，至近日以765萬元沽出，較原叫價780萬元低15萬元或約1.9%，實用呎價約15,455元，屋苑4月暫錄約10宗二手買賣，目前有約21個二手盤源，叫價由720萬元起。

●馬灣珀麗灣4月暫錄得18宗買賣，平均實用呎價約12,322元，其中15座低層G室，實用面積520方呎，兩房間隔，以570萬元成交，實用呎價約10,962元，新買家為外區客，睇樓多時，見近期樓價向升，加快入市步伐，購入上述單位自住。

●青衣盈翠半島3座低層相連單位，實用面積約1,038方呎，望內園景，4月初開始放盤，原叫價1,800萬元，經議價後減價10萬元或約0.6%，最終以1,790萬元成交，實用呎價約17,245元。

●東涌東環3B座高層7室，實用面積461方呎，兩房間隔，以717萬元易手，實用呎價約15,553元，新買家屬於外區年輕首置上車客，原業主於2015年1月以452.9萬元買入，持貨6年帳面獲利264.1萬元，單位升值58%。

●東涌映灣園15座高層D室，實用面積647方呎，三房間隔，以790萬元連租約易手，實用呎價12,210元，買家屬於首置客，單位現時以17,000元租出，租金回報近2.6厘。