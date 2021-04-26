兩新盤收逾3500票凍結大批購買力　料周末對撼

市區新盤戰況激烈，兩個有機會於周末同步開售對撼的全新項目，暫已合共收票逾3,500張，凍結市場上大批購買力，而旺角區更再有新盤突擊發布樓書，料5月隨即加入搶客戰團，令市場氣氛更趨勢鬧。

●旺角ONE SOHO提價加推33伙 平均呎價近2.3萬元

今批單位較首張價單加價約2%，主要反映單位所處樓層較高及景觀較佳等因素。市場消息透露，該盤至今已錄逾580張入票登記。

●旺角ONE SOHO收票逾400張 今料加推新價單

●黃竹坑晉環加推第二張價單 涉80伙兩房至三房單位

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環收票反應理想，截至今午3時，已收到逾2,500張入票，決定因應熱烈需求於下午稍後時間加推第二張價單，涉及80伙兩至三房間隔，實用面積由572至921方呎，折實後實用面積呎價由28,145元至38,155元不等，當中兩房單位佔30伙，約38%，而三房則加推50伙，佔62%、而價單亦會上載至銷監會，料可於今個星期內開售。

她表示，小量望深灣遊艇會的單位會上調約2%售價，而其他單位只是按層數上的調整，指全張價單折實平均呎價為31,652元，屬原價加推，分別在於反映不同座數、層樓及方向。市場消息透露，項目截至今晚累積收票增至約3,000張。

●旺角千望樓書上網 最細面積151方呎起

市區新盤戰況升溫。遠洋集團（03377）旗下旺角千望，樓書已剛上載至樓盤網站，項目提供83個單位，間隔開放式、一房及一房連書房，實用面積由151至319方呎。當中最細單位為3樓C室，連平台96方呎。而同層A室單位實用面積只有295方呎，但平台面積則為449方呎。市場估計，該盤最快5月可望登場。

●GRANDE MONACO天際特色戶呎售逾4.05萬元破頂

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，剛以招標形式售出1伙頂層天際特色戶，為第1A座36樓A單位，實用面積1,349方呎，連297方呎天台，間隔四房雙套連工作間，成交價5,464.7萬元，呎價40,510元，創MONACO兩期售價及呎價新高紀錄。GRANDE MONACO至今累售168伙，佔可售單位近8成，套現逾25億元。