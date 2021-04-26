重磅科企等放榜！納指重上14100點　港股夜期低水

大多數公司業績都好於預期，但投資者對此反應平淡。美股早段靠穩，道指報34,091點，升48點或0.14%；標指報4,192點，升12點或0.29%；納指漲0.59%至14,099點。港股期指夜市報28,874點，跌68點，低水79點。

蘋果公司、微軟、Facebook和亞馬遜等科技大公司都將陸續在本周發布業績，這些股份股價升不足半個百分點。

根據FactSet的數據，迄今已報告第一財季業績的標指公司中，有84%的每股收益超出預期。如果這一百分比能維持到財季結束，它將成為自2008年FactSet開始追蹤該指標以來的最高值。

然而分析師表示，標指和道指都接近歷史高位，這抑制了投資者的交易熱情。

【21:30】觀望本周多隻重磅股業績和聯儲局議息，美股周一早段個別發展，道指升94點，至34,137點；標指升11點，至4,191點；以科技股為主的納指升43點，至14,059點。

摩根士丹利跨資產策略主管Andrew Sheets認為，隨着更多強勁的經濟數據出爐以及美國推出更多刺激經濟方案，現時市場預期將出現更強勁的經濟增長，但考慮到疫情持續超過一年，這種增長的變化速度很快會達到頂峰，加上疫苗接種擴大和通脹回升，投資者應為一個更艱難、更波動，而且上行空間更有限的夏季做好準備。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)本周派成績表前，宣布計劃未來5年在美國投資4,300億美元，較原本的計劃增加20%，Apple股價早段跌0.09%至134.2美元。

其他同於本周公布業績的Facebook、亞馬遜和微軟，股價分別升0.4%、升0.3%和跌0.05%。

虛擬貨幣比特幣價格回升，連帶交易平台Coinbase股價漲3.2%至301.06美元。