疫情深深傷「印」　全球6大產業將洗牌

印度作為世界第二大人口大國，去年名列全球經濟體第五位，在多個產業領域有舉足輕重的分量。意想不到的是，今次印度變種病毒對世界同樣有巨大影響力！該國疫情肆虐，許多地區已陸續實施各類限制，連帶各大產業也陷入危機，由於市場相信疫情未見頂，意味全球產業生態勢迎來「大洗牌」！

【藥業】恐礙世界62%疫苗供應

印度向來有「世界藥廠」之稱，擁有3,000多家製藥公司，逾萬間製藥廠，更是全球最大的仿製藥（即專利藥品保護期過後可生產的藥）供應商，佔世界供應量20%，亦滿足了環球疫苗需求的62%。在疫情前，印度製藥業每年貿易順差超過110億美元（約858億港元），在全球原料藥（又稱活性藥物成分，方便之後加工成直接使用的藥物）產業鏈中佔關鍵地位。

【農藥】農業化學產值達312億

印度是全球第四大農藥生產國和第六大農藥出口國，疫情前當地農業化學產值約40億美元（約312億港元）。印度產能佔比較高的原藥，主要包括代森錳鋅（殺菌劑）、菊酯類（除蟲）、氨基甲酸酯等，當中代森錳鋅佔七成產能，而目前其全球市場銷售額約8億美元（約62億港元）。

疫情持續蔓延導致當地農藥生產受限，部分原料藥和中間體的採購將轉向中國，並影響全球農藥供應鏈布局。內地相關企業將整體受益於印度產能收縮，尤其利好龍頭企業。內地A股上市的國光股份及利民股份均是經營農藥原料藥代森錳鋅。

【3、糧食】生產效率低 難撐出口

印度僅次中國，是全球第二大農業國，全國有58%人口從事農業生產，農業所貢獻的國內生產總值（GDP）佔約15%。該國也是主要大米出口國，在全球大米出口中佔比達27.1%。換言之，該國對糧食安全問題具影響力。

目前新冠肺炎疫情失控，印度已有大批農民及農業加工廠被迫停工。由於當地農業生產技術落後，生產效率低，收成全靠農民人力，機械化程度不足以支撐需求，農民變相手停口停，全國面臨糧食危機，遑論出口。

【4、棉花】種植面積或降2%添通脹

正當全球爭論新疆棉之際，印度災情勢令衣服鞋履等價格上漲，增添通脹之苦！印度作為世界棉花生產大國，2020年度產量佔全球約24%。據美國農業部報告，明年印度棉花種植面積或將下降2%。於目前情況下，疫情導致印度勞動力短缺，以及棉農種植意願降低，將影響棉花播種，產量料下滑。

【5、蔗糖】糖廠甘蔗欠款逾239億

印度食用糖產量佔全球約17%，是僅次於巴西的世界第二大白糖生產大國，2020年度白糖產量達2,890萬噸。

鑑於巴西和泰國等食糖主要產國的產量下降，令印度糖出口需求激增。不過，當地目前約有超過100家糖廠未收榨，疫情再次發酵或導致印度食糖出口放緩。再者，截至今年2月，印度糖廠的甘蔗欠款已超過2,300億盧比（約239.2億港元），可謂禍不單行。

【6、紡織服裝】累出口紡織企未能交貨

印度除了是上述提及的全球最大產棉國之一，同時也是世界最大黃麻及第二大絲綢生產國，其紗線產能佔全球22%，紡織行業佔印度出口總收入15%左右。

自去年下半年開始，該國疫情已逐漸升溫，多家大型出口紡織企業因疫情無法保證正常交貨，歐美零售商將多個本來在印度生產的訂單轉移到中國生產，以確保供應。由印度轉至中國的訂單當中，以毛巾、床單等產品訂單量較大，早在去年底，部分廠家就透露，新接的印度轉移訂單數量將排到2021年第二季。就目前形勢來看，情況更惡劣。