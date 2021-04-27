新股專輯：富力物業服務遞上市申請

富力物業服務前身為天力物業，由1997年成立，後於2020年，被李氏及張氏共同持有的廣州富星以作價3億元人民幣(下同)收購。當時「自爆」於2019年底已以合共1,000萬元購入兩家物管公司，由於作價及資產佔公司比例不足5%，毋須舉行股東會審批。二人各持有上市前46.48%股權。換言之，若富力物業服務成功上市，二人身家將更上一層樓。

富力地產的措舉被市場狠批，美銀發表報告斥交易嚴重低估物管業務，連同承擔負債，富力物管估值5.4億元，較規模相若的同業估值折讓達八成，市盈率亦遠遜。同時直斥，公司以極低價格出售套現，反映公司管治不佳。

據初步招股文件，該公司提供住宅物業管理服務及商業物業管理服務，截至去年12月底，總在管建築面積為6,940萬平方米，其中，住宅物業的在管建築面積為5,810萬平方米，商業物業的在管建築面積1,120萬平方米。

富力物業服務去年盈利2.39億元，按年大幅增長2.75倍；收入25.97億元，按年上升15.76%。毛利率按年升2.6個百分點至27.6%；資產負債比率達109.1%，按年增1.2個百分點。