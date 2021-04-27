美股納指收升121點　與標指齊創新高

美國股市周一(26日)個別發展，標指和納指齊創收市新高，美國企業業績表現續惹關注。道指收報33,981點，跌61點或0.18%；標指收報4,187點，升7點或0.18%；納指收報14,138點，升121點或0.87%。

股方面，蘋果公司(Apple Inc.)本周派成績表前，宣布計劃未來5年在美國投資4,300億美元，較原本的計劃增加20%，Apple股價全日微升0.3%，收報134.72美元。

其他同於本周公布業績的Facebook、亞馬遜和微軟，股價分別收市升0.63%、2.04%、0.15%。虛擬貨幣比特幣價格回升，連帶交易平台Coinbase股價全日升4.44%，收報304.54美元。

根據FactSet的數據，迄今已報告第一財季業績的標指公司中，有84%的每股收益超出預期。如果這一百分比能維持到財季結束，它將成為自2008年FactSet開始追蹤該指標以來的最高值。

摩根士丹利跨資產策略主管Andrew Sheets認為，隨着更多強勁的經濟數據出爐以及美國推出更多刺激經濟方案，現時市場預期將出現更強勁的經濟增長，但考慮到疫情持續超過一年，這種增長的變化速度很快會達到頂峰，加上疫苗接種擴大和通脹回升，投資者應為一個更艱難、更波動，而且上行空間更有限的夏季做好準備。