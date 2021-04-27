憂供應緊張　日企瘋搶稀土！

外媒報道，稀土大戰正在如火如荼進行，美、日、歐等國陸續結盟或自家企業各自圈地，以建立稀土供應鏈。

日企也使出「洪荒之力」爭奪稀土，三菱商事與英國資源巨頭在秘魯共同進行銅礦開發，三井物產則參與智利銅礦開採；丸紅與美企合作開展從電動車(EV)廢棄電池中回收、再利用鎳和鈷的業務，伊藤忠商事、豐田通商也通通加入戰局。

為達到減碳目標，世界將迎來新能源時代，EV零件和可再生能源發電設備需求擴增，加上中美對立，強化稀土採購及供應鏈已成為美國和日本之間經濟穩健的重要一環。

報道稱，三菱商事與英國資源巨頭將在秘魯共同投資50億美元開採銅礦，三菱商事佔有4成股權，當地擁有全球最大規模的未開採礦山，預計2022年開始生產，年產量約30萬噸。三井物產也不遑多讓，長期參與儲量全球屈指可數的智利銅礦山業務，今年3月也開始追加開採權。

對於EV的電池材料等使用的碳酸鋰，豐田通商則是投資阿根廷企業，還擁有獨家銷售權；伊藤忠商事在南非主要從事用於廢氣淨化裝置催化劑的鉑領域業務。

至於丸紅也與美企合作，計劃於2022年起開展從EV廢電池中回收、再利用鎳及鈷的業務。