陳蓓敏：友邦保險受惠香港復關

美國公布4月Market綜合採購經理指數和服務業數值，前者升至62.2，後者錄得63.1，兩者皆優於預期。3月製造業終值由59.1修改至60.6。經濟表現在美政府引導下，運行優異。美國運通上季盈利按年急升5.6倍。本周市場關注蘋果和微軟等巨企季度業績。上周另一關注的是，俄羅斯央行出乎市場預期，上調關鍵利率0.5%至5%，年內第二度加息，幅度較預期的為多，央行表示未來仍會進一步加息。個別新興市場亦調節利率市場，以免被捲入美式金融漩渦。本周四，港股期指結算，料於28,400至29,200收局。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)