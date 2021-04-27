陳蓓敏：友邦保險受惠香港復關
2021年04月27日 07:00
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美國公布4月Market綜合採購經理指數和服務業數值，前者升至62.2，後者錄得63.1，兩者皆優於預期。3月製造業終值由59.1修改至60.6。經濟表現在美政府引導下，運行優異。美國運通上季盈利按年急升5.6倍。本周市場關注蘋果和微軟等巨企季度業績。上周另一關注的是，俄羅斯央行出乎市場預期，上調關鍵利率0.5%至5%，年內第二度加息，幅度較預期的為多，央行表示未來仍會進一步加息。個別新興市場亦調節利率市場，以免被捲入美式金融漩渦。本周四，港股期指結算，料於28,400至29,200收局。
香港與新加坡「航空旅遊氣泡」終達成協議，開啟初段，主要以探親或有必須原因旅客為先。另一方面，香港與澳門和廣東省的「回港易」和「來港易」，也於今天開放預約系統，憧憬復關後，相關經濟圈可慢慢修復。香港連續六個季度出現負增長後，首季GDP料有改善，將公布的3月出口數據料有啟示，失業數據仍是痛點。今天滙豐(00005)公布首季業績，市場預期純利表現差距頗大，由跌一成至增長一成五不等，估計其股價也只是窄幅上落於45至50元。
友邦保險(01299)於95元平台已橫行了四個月。昨日政府公布復關消息，股價即修復多條移動平均線，高收於50天線上。3月25日集團以50.7億元收購人壽保險有限公司。疾情過後，提高消費者購買保險產品意識。建議候低吸納，向上阻力位為118元，向下支持位為92元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)