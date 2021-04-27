標指納指再破頂　比特幣繼續反彈

●美匯指數企90.80；港匯跌至7.7606；離岸人民幣(CNH)報6.4757；美元兌日圓處108.17；歐元弱見1.2081，英鎊低見1.3893。金價報1,781美元。布油處65.2美元，紐油企62.05美元。比特幣抽上5.4萬美元。道指期貨靠穩。

●外媒引述消息指，美國電商龍頭亞馬遜很可能在今年分拆股份，預期最快在4月29日業績報告上宣布有關計劃。

●根據FactSet的數據，迄今已報告第一財季業績的標指公司中，有84%的每股收益超出預期。如果這一百分比能維持到財季結束，它將成為自2008年FactSet開始追蹤該指標以來的最高值。

●報道指串流音樂平台Spotify計劃上調美國和歐洲地區用戶的一些月費計劃。

●港股ADR指數收報28,867點，跌84點或0.29%。

●即月恒生指數夜期收報28,897點，跌45點，低水56點，成交16,339張。

●紐約6月期油收報每桶61.91美元，跌23美仙或0.37%；布蘭特6月期油收報每桶65.65美元，跌46美仙或0.69%。

●紐約6月期金收報每安士1,780.1美元，升0.1%。

●外媒引述知情人士透露，得到阿里巴巴投資的土耳其電子商務公司Trendyol正試圖通過定向增發籌資超過10億美元，集資所得希望擴大國際市場業務，將用於公司的業務增長及上市前股東結構的多元化。

●憂供應緊張，日企瘋搶稀土！