內地科企輪流放低買路錢　翻身在望？

老實講，近次美團進行配股集資，反應唔錯，相信部分金額，正是為了向「官府」交買路錢而做好準備，而明知美團將被調查及好大機會要被判罰巨款，投資者仍肯「科水」參與公司的集資活動，反映大家都對其前景信心未變，願意參與增資，望快快解決問題重新上路。

如今股場中有兩種睇法，一種係利淡消息太多，港股久守必失，再穿28,000點要「雞飛狗走」；另一種說法係，北水冇停過買貨，資金亦停留在香港，未見大量流出，反映後市不會太差，說不定又會好似今年首季咁，當個個都以為唔得，結果兩個月升到你唔信為止！

到底開邊瓣，筆者都冇水晶球，但心嗰句，做好做淡都各有理由，五五波，最好都係唔使睇指數，就睇板塊或個別消息股，炒股唔炒市最實際。惟有個板塊要提提大家小心勿沾手，就係電力股，皆因首季煤價升得厲害，煤電成本大增，必打擊相關電力股毛利表現，故若有貨宜把握逢高減持機會，別貪平入市。至於幾大科企股，筆者估計，等到騰訊的調查或判罰都明朗化，呢次反壟斷旋風才有望發展到一個新階段，整體板塊才有望來一次大反撲，好自為之吧！

東網產經專欄作者 帥哥