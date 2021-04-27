中國銀河：中藥企業轉型帶來投資機遇

內地中藥飲片應用目前沒有受到很多醫改政策規管，發展勢頭較中成藥為佳，中成藥受到取消加成和藥佔比限制，醫生開藥動力受限，部分中藥大品種也被納入地方性「輔助用藥」管理，受到更嚴格的用量規管，多重政策壓力導致中成藥增速放緩，發展勢頭不如中藥飲片。

未來中成藥也將納入全國性藥品帶量集採範疇，部分地方已開始試點中成藥帶量採購。中藥飲片取消加成相關工作也在研究之中，隨着醫改持續推進，預計未來醫保控費措施將涵蓋中醫藥全部領域，中醫藥醫保控費標準或對標西藥，實行中西醫同病同效同價，大部分中藥成本高於同病同效的化藥，若實行中西醫同病同效同價，中藥利潤將受嚴重擠壓。

應對醫保控費壓力，中藥企業有以下3種轉型策略：第一，轉型創新中藥，研究療效顯著且競爭較少的中成藥，緩解競爭降價壓力；第二，轉型醫保免疫的普通消費品，直接迴避醫保控費壓力；第三，轉型高質量低成本的中藥材生產商，控制成本，向上游傳導減價壓力。

隨着醫保控費措施加大對療效不明或療效未經科學驗證的用藥限制，大量現存中藥品種勢必補充療效驗證試驗，中藥創新研發也將面臨更為規範的試驗驗證。現時，國家的政策在於要求優化中藥評審審批管理，完善中藥分類註冊管理，有望加快中藥新藥審批速度，減輕中藥新藥研發難度，中藥審批制度改革利好具有較強創新能力的中藥企業。

普通消費品作為非診療消費，在審批方面較藥品容易獲批，且和醫保無關，在普通消費品中結合中藥成分，既可以發揮企業自身優勢，也可以避開醫保限制，轉型具有剛需屬性的消費品，能夠獲得抗通脹的收入來源，大眾消費品就是典型的剛需。

中藥製造企業迫切需求標準化、規模化的中藥材生產基地，針對可人工種植或繁衍的中藥材，而要用規模化生產替代個體戶勞作；針對無法培育的野生資源，需要研發人工培育方式，對於部分供不應求極為稀缺的中藥材，需要摸索人工合作有效成分來替代自然資源。

風險方面，我們關注中成藥集採降價、中藥飲片取消加成及企業轉型失敗的風險。

最後，我們建議關注聚焦創新和消費兩條主線的中藥企業轉型投資機會，創新型中藥企業以嶺藥業和消費品龍頭雲南白藥的發展前景看俏，近來市場投資風格有所變化，投資者更關注低估值板塊，而中藥板塊中低本益成長比(PEG)、高股息率且公司基本面良好的股份，更受資金關注。

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